Napoli | Callejon | ' Spero di segnare all' Olimpico'

Il calcio contemporaneo, soprattutto nel rapporto tra calciatori-procuratori-club, ci ha abituati a uno schema fisso. Con gli agenti, o talvolta i calciatori stessi, che ogni stagione si rendono protagonisti di mal di pancia. L'obiettivo è sempre il medesimo: portare a casa più soldi possibile, oppure alzare tanto il prezzo da indurre il club alla cessione e consentire così al calciatore in questione di

"Abbiamo fiducia in ciò che facciamo in Europa League, abbiamo affrontato due squadre difficili. Ora ci aspetta l'Arsenal, anche loro puntano a vincere la coppa, bisogna fare un goal a Londra e poi al ritorno al San Paolo dovremo dare tutto". Così José Maria Callejon in un'intervista a Sky Sport, in cui ricorda che "anche il Salisburgo ci ha messo in difficoltà, dobbiamo curare i dettagli che faranno la

Callejon : «Voglio restare a Napoli - parlerò con De Laurentiis» : “Mia figlia parla il dialetto” José Maria Callejon ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport e ha parlato anche del suo futuro. Ha detto che vorrebbe rimanere a Napoli. «Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere a Napoli. La mia famiglia si trova bene, le mie figlie sono napoletane e la più grande parla anche il dialetto. I napoletani mi vogliono bene, mi abbracciano per strada, anche loro vogliono che io resti qui. Dovrò ...

Napoli - Callejon sorprende tutti : “non è ancora finita la corsa scudetto” : José Maria Callejon non intende mollare in chiave scudetto nonostante il Napoli si trovi al momento a 15 punti di distanza dalla Juve “Siamo secondi, non è ancora finita e non dobbiamo mollare nulla perché, come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro dall’inizio dell’anno fino ad adesso, quindi dobbiamo continuare fino alla fine“. Sono le parole del centrocampista offensivo José Maria Callejon pronto a dare ...

Salisburgo-Napoli La diretta dalle 18.55 Torna il 4-3-3 con Callejon - Milik e Insigne : Trasferta austriaca sulla carta semplice per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara d'andata del San ...

Napoli-Juventus 1-2 : gol di Pjanic - Emre Can e Callejon. Insigne sbaglia il rigore del pari : La notte del San Paolo racconta che lo scudetto per la Juventus ormai è solo una questione di tempo. Vincere pur non giocando bene e soffrendo parecchio e portarsi a +16 sulla seconda significa, come ...

Il Napoli passeggia in Svizzera con Insigne - Callejon e Zielinski : Quasi una vacanza per il Napoli di Carlo Ancelotti. I campani passeggiano nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il Napoli

Europa League - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski in gol : Non è stata una vacanza, perché in Svizzera a febbraio ha senso sciare sulle montagne. Ma diciamo che per il Napoli è stata una gita ristoratrice. Un modo per scrollarsi di dosso blocchi mentali , da ...

Europa League 2019 - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski ipotecano il passaggio del turno in una gran serata svizzera : Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata degli ottavi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu. L’unica vera ...

Live Zurigo-Napoli 0-2 Callejon vicinissimo al tris : Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter...