Inter-Rakitic e Vidal | arriva il doppio colpo nerazzurro | le cifre

Dalla Spagna : «Inter-Rakitic - la faccenda è seria» : A Barcellona , però, vuoi per i 31 anni appena compiuti dal centrocampista vice-campione del mondo, vuoi per la valutazione di mercato ancora alta che, alla luce dei soli 18 milioni spesi nel 2014 ...

Edicola : Inter su Rakitic e Bergwijn. Giulini : 'Napoli vuole Barella' : Giulini: "Il Napoli ha chiesto Barella" Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato un'Intervista al 'Corriere dello Sport', mai stato veramente vicino all'addio a gennaio e dal futuro ...

Inter - rivoluzione a centrocampo : tre grandi obiettivi - tra questi ci sarebbe Rakitic : L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I nerazzurri rivoluzioneranno la propria rosa viste le carenze che sono state messe in evidenza quest'anno. In particolar modo, il reparto che subirà maggiori variazioni è il centrocampo. In tanti potrebbero lasciare Milano ma in particolare sono tre i giocatori destinati all'addio. Uno è Roberto Gagliardini, che piace tanto al tecnico ...

Rakitic Inter - centrocampista del Barcellona “come Modric”? : Rakitic Inter – Ivan Rakitic rischia di essere un Luka Modric bis. E non stiamo parlando dal punto di vista calcistico, come ovviamente ben si augura il giocatore in questione, visto il Pallone d’Oro ricevuto pochi mesi fa dal collega di Nazionale, ma di calciomercato. E in questo caso potrebbe farne le spese ancora una […] L'articolo Rakitic Inter, centrocampista del Barcellona “come Modric”? proviene da Serie A ...

ESCLUSIVA – Calciomercato - la Juventus supera l’Inter nella corsa a Rakitic : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma le società del massimo campionato italiano pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al Calciomercato. La Juventus ha bisogno di un rinnovamento e partirà dalla panchina con l’addio dell’allenatore Massimiliano Allegri, in pole per il sostituto c’è sicuramente Zidane ma non va sottovalutata la pista che porta a Deschamps. Idee chiare anche sul ...

Inter - Rakitic è il sogno di Marotta e Ausilio : offerti 35 milioni : Inter Rakitic – Marotta vuole piazzare il suo primo grande colpo da dirigente dell’Inter e perché quindi non sognare Rakitic? La trattativa è più che aperta e il Barcellona è disposto a trattare con i neroazzurri. Inter che dunque vuole tornare al vertice e la strategia di Marotta è assolutamente chiara: giovani, ma anche top […] L'articolo Inter, Rakitic è il sogno di Marotta e Ausilio: offerti 35 milioni proviene da Serie A ...

Ivan Rakitic gela l'Inter : "Mi viene da ridere" - schiaffo a Beppe Marotta : Segbnali dalla Spagna per l'Inter. Se è tutto fatto per Diego Godin, Ivan Rakitic invece marca le distanze dai nerazzurri. A dirlo è lo stesso centrocampista croato del Barcellona. Le sue parole dopo la vittoria contro il Siviglia pesano come pietre: "A volte rido alla mattina leggendo tutti i rumor

Inter - si spegne anche il sogno Rakitic : “io in nerazzurro? Mi viene da ridere” : Inter, Rakitic non intende muoversi dal Barcellona per approdare in nerazzurro, affare chiuso sul nascere proprio come quello relativo a Modric L’Inter è alla ricerca di un grande centrocampista da affiancare a Brozovic e Vecino, ma nelle ultime settimane sono arrivate due cocenti delusioni in chiave calciomercato. Il sogno Modric è stato il primo a svanire dato che il calciatore rinnoverà il proprio sodalizio con il Real Madrid, ...

Rakitic gela l'Inter : 'Mi vedo ancora al Barcellona' : Doccia gelata per l'Inter. Ivan Rakitic, obiettivo di mercato del club nerazzurro in vista del prossimo calciomercato estivo, al termine di Siviglia-Barcellona (gara della Liga spagnola vinta dai blaugrana per 2-4), ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto significative sul suo futuro che, ad oggi, sembrano chiudere la porta ad un suo eventuale trasferimento alla formazione meneghina. In sintesi, il centrocampista croato ha affermato di non ...

Calciomercato Inter : oltre a Godin potrebbero arrivare anche Jovic e Rakitic : In casa Inter, come già annunciato da più parti, a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità per l'acquisto a parametro zero di Diego Godin, difensore e attualmente capitano dell'Atletico Madrid. L'accordo è stato raggiunto ormai da qualche giorno: l'uruguaiano, con scadenza di contratto fissata a giugno di quest'anno, molto probabilmente firmerà con il club milanese un contratto biennale che potrebbe sfiorare la cifra di 6 milioni, se considerati ...

Inter - per Rakitic non è ancora fatta : tutte le squadre sul centrocampista del Barca : L’Inter pensa al presente con l’obiettivo di concludere la stagione al terzo posto ma anche al futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più forte. Nel dettaglio dopo il colpo Godin, Marotta è al lavoro per provare a chiudere anche per Rakitic, colpo che sarebbe sicuramente molto importante. Il calciatore lascerà il Barcellona dopo l’arrivo di De Jong, secondo il Mundo deportivo pronta una vera e ...

Inter - Zhang compra : da Rakitic a Jovic : Come ad esempio quello che potrebbe portare Ivan Rakitic a Milano dal Barcellona per cui è prevista, riporta la Gazzetta dello Sport , un'offerta importante da circa 40 milioni nelle prossime ...