Guai a chi ci tocca l' Europa Italiani e tedeschi uniti nel sentimento per l' Unione

L’intoccabile Chiesa - Guai a dire che è un tuffatore : 10mila euro di multa alla Spal : L’ultimo intoccabile del calcio italiano è Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina in predicato di passare alla Juventus, corteggiato anche dal Napoli (qualcuno dice che andrà a giocare in Premier). È molto bravo, calciatore in grado di scattare e strappare tante volte in una partita. È anche dotato di una tecnica alla Greg Louganis: è uno dei principi dei tuffatori del calcio italiano. Casca come nei miglior film western o ...

Inter - Lautaro inGuaia Spalletti : richiama Icardi dopo l'infortunio? : Che grande rottura di scatole la pausa per la Nazionale. Per l' amor del cielo, evviva gli azzurri, ma due settimane di sosta costano orchite a grappoli e, soprattutto, massacri fisici (altrui) non indifferenti. Prendete l' Inter: prima arriva la notizia di De Vrij (per il difensore distrazione all'

Il leader dell’opposizione in Venezuela Juan Guaidó sarà interdetto dal ricoprire incarichi pubblici per i prossimi 15 anni : Il corrispettivo Venezuelano della Corte dei Conti ha detto che bandirà il leader dell’opposizione Juan Guaidó dal ricoprire incarichi pubblici per i prossimi 15 anni. Guaidò, che lo scorso gennaio si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela e da allora ha

Schiaffo del regime a Guaidó - revocata la carica di presidente del Parlamento : ... Guaidó, ora, rischia l'arresto; basta che si presenti ad un comizio, a una riunione del Parlamento o dia un'intervista sulla situazione politica del Paese. Quello di ieri è solo l'ultimo passo di ...

Schiaffo del regime a Guaidó. “L’Italia non riconosce Maduro” : Il governo di Nicolas Maduro esce dall’angolo e lancia la controffensiva contro l’opposizione venezuelana, con una decisione che punta a mettere fuori gioco il suo avversario diretto, l’«altro presidente», Juan Guaidó. La «Contraloria general», una specie di Corte dei conti istituita dal chavismo, ha interdetto alla vita politica per 15 anni il pre...

Bombe carta allo stadio Arechi - nei Guai tre ultrà della Salernitana : Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre tifosi della Salernitana ritenuti responsabili di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. L'ordinanza ...

Evra nei Guai dopo gli insulti omofobi al PSG - il centrocampista francese rischia il carcere : Patrice Evra al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni omofobe sui calciatori del PSG, il francese rischia ora un anno di carcere e una multa salatissima Patrice Evra è davvero nei guai? Il centrocampista francese, dopo le dichiarazioni omofobe rivolte ai calciatori del PSG, rischierebbe secondo il ‘Sun’ fino ad un anno di carcere ed una multa da 40 mila sterline. Sul tabloid inglese si leggono le parole del portavoce di ...

Il Corriere della Sera : chi si prenderà HiGuain? Ha fallito anche al Chelsea - la Juve non lo vuole : La sindrome del Pipita Ormai siamo alla sindrome del Pipita. Così titola oggi il Corriere della Sera che dedica l’apertura delle pagine sportive alla crisi prolungata dell’attaccante argentino per cui un tempo Napoli si strappò i capelli e che ancora induce qualcuno a pensare che se non fosse andato alla Juve il Napoli avrebbe vinto chissà cosa. Ma Napoli è meravigliosa per questo, è abile come nessun altro a capovolgere la realtà. E ...

Picchia l'anziana madre per soldi - figlio violento nei Guai : Due misure cautelari, entrambe scaturite in un contesto di maltrattamenti in famiglia , sono stati notificati ad altrettanti destinatari . A Montecatini il divieto di avvicinamento è stato notificato ...

Calciomercato Juventus : HiGuain rischia il ritorno a Torino - i bianconeri sperano nel FPF : La Juventus è una delle società più virtuose a livello economico dei top club europei, merito di investimenti mirati, di plusvalenze e anche di eccellenti cessioni che spesso sono servite per finanziare il mercato. Probabilmente però in estate dovrà affrontare una vera e propria grana che riguarda il centravanti argentino Higuain, ceduto lo scorso Calciomercato estivo al Milan, in prestito oneroso (circa 18 milioni di euro) con diritto di ...

NYT : 'Niente Usa per la Juventus - Ronaldo rischia Guai giudiziari' : Secondo il New York Times la Juventus rinuncerà alla tournée estiva negli Usa per evitare problemi giudiziari a Cristiano Ronaldo. Ci sarebbe infatti il rischio di un fermo per CR7, legato alle accuse ...

Juventus - HiGuain fischiato : addio vicino al Chelsea ma a Torino è solo di passaggio : Da Capello a Conte, fino ad arrivare a Ranieri, l'Italia all'estero è spesso garanzia di successo e di competizioni vinte, soprattutto nel calcio. In Inghilterra però quest'anno uno degli allenatori italiani più apprezzati sta avendo molte difficoltà dal punto di vista dei risultati, soprattutto in questo periodo della stagione: parliamo di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, che continua a raccogliere risultati non ideali. Ne è ...

Rimini - sesso con bimbi di 2 e 4 anni. Nei Guai baby sitter e il marito : “Usati come giochi” : A Rimini una baby sitter di 55 anni e il marito di 59 sono stati accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di due bambini, una femmina di 4 anni e un maschietto di 2. Gli abusi si sarebbero verificati mentre la donna si prendeva cura di loro in assenza dei genitori, trasformandosi in un orco: "Li usavano come giocattoli erotici costringendoli a subire le loro morbose attenzioni".Continua a leggere