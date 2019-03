Fico invita le famiglie arcobaleno alla Camera

blogo

(Di sabato 30 marzo 2019)Il Presidente dellaRobertoha sempre avuto posizioni progressiste e molto vicine a quelle universalmente riconosciute di sinistra e un suo intervento pubblico su quanto sta accadendo in queste ore a Verona, col Congresso Mondiale dellee la partecipazione all'evento di una parte dell'esecutivo gialloverde - M5S si era schierato contro il congresso e se ne sta tenendolarga - era inevitabile.Oggi, dopo un suo intervento al TG1,ha volutore ufficialmente ledei Deputati per un evento, ancora da definire, che sarà incentrato proprio sull'evoluzione della famiglia, in contrasto col concetto di famiglia che i partecipanti all'evento di Verona stanno cercando di promuovere.Via Facebook,ha spiegato:Famiglia significa volersi bene, riconoscersi e scegliere di costruire un progetto di vita insieme. Famiglia ...

