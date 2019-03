Chievo-Cagliari 0-3 | i sardi in 45' condannano i gialloblù

Chievo -Cagliari 0-3 : Pisacane-Joao Pedro-Ionita condannano i clivensi : La cronaca Il primo tiro in porta è del Chievo con Meggiorini che da pochi passi e di destro chiama al grandissimo intervento Cragno. I clivensi attaccano ma è il Cagliari a passare in vantaggio con ...

Il Cagliari cala il tris in casa del Chievo : secco 3-0 dei sardi : Il Cagliari dell'ex Rolando Maran batte con un netto e rotondo 3-0 il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo, ormai sempre più indirizzato alla retrocessione. I gol della vittoria, tutti siglati nel primo tempo, portano la firma di Pisacane, Joao Pedro e Ionita. La sfida è stata ben giocata dai sardi che dopo un primo quarto d'ora di predominio dei clivensi hanno preso in mano la partita e hanno vinto con merito facendo valere il maggior tasso tecnico. ...

Il Cagliari si diverte al Bentegodi - Chievo asfaltato con un tris d’autore : i sardi vedono la salvezza : Tutte nel primo tempo le reti di Pisacane, Joao Pedro e Ionita che permettono ai sardi di prendersi tre punti importanti in ottica salvezza Il Cagliari vince e convince nell’anticipo della ventinovesima giornata del campionato di serie A, gli uomini di Maran non lasciano scampo al Chievo asfaltandolo 3-0 in un match senza storia. Paola Garbuio/LaPresse I gol tutti nel primo tempo, al quarto d’ora è Pisacane ad aprire le ...