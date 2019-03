ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Tremila euro per una candidatura alle regionali del 2014 innella lista nel Movimento Cinque Stelle. Duemila sarebbero dovuti servire per proporre la candidatura e reperire i locali da adibire alla segreteria. Mille, invece, per il “disturbo” degli intermediari che, in realtà, sarebbero stati gli aguzzini dell’aspirante consigliere regionale che, oltre ad averun uomo di 50 anni con dei gravi problemi di salute, lo hanno anche raggirato.La storia è quella di Angelo, un signore di Reggio. Il sostituto procuratore Sara Amerio ha chiesto il rinvio a giudizio per sette soggetti. La prima udienza preliminare è stata fissata per il 30 maggio quando, davanti al gup Vincenza Bellini, dovranno comparire Giovanni Panzera, Giuseppe Morabito, Vincenzo Serafino, Maria Angela Maccarelli. Tutti e quattro sono accusati di sequestro di persona ...

Cascavel47 : Calabria, 50enne minacciato, sequestrato, derubato e pure truffato con una finta candidatura per il M5S… - erregi69 : Calabria, 50enne minacciato, sequestrato, derubato e pure truffato con una finta candidatura per il M5S - TutteLeNotizie : Calabria, 50enne minacciato, sequestrato, derubato e pure truffato con una finta… -