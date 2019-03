Urla | morsi e capocciate a Carabinieri | uomo in manette al Colosseo

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – Ieri pomeriggio idel Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 23enne nigeriano, senza fissa dimora, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.Allertati da alcuni cittadini e passanti preoccupati perche’ avevano notato il giovanere nella sua lingua, in piazza del, isi sono avvicinati per un normale controllo ma, alla loro vista, il 23enne li ha aggrediti, senza motivo, colpendoli con testate eA questo punto il giovane e’ stato bloccato, ammanettato e successivamente portato in caserma, dove e’ stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Con i militari ha poi tentato di giustificarsi dicendo cheva per pregare. Isono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio per lesioni guaribili in pochi giorni.L'articoloa ...

