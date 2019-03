Roma | chiuso locale a San Basilio dopo intensificazione controlli

Roma - incendio Rocca Cencia : con il tmb a mezzo servizio e quello del Salario chiuso - l’Ama è costretta a rivolgersi a Cerroni : Sui rifiuti, “Roma è sotto l’attacco di un sistema criminale”. Lo lascia intendere Virginia Raggi, lo affermano a chiare lettere i deputati del M5S. Tutti, in Campidoglio sono convinti che la pista sia “dolosa”. I magistrati della Procura di Roma, dal canto loro, non escludono a priori il “sabotaggio”, ma nel senso che non scartano alcuna ipotesi poiché gli elementi sono ancora troppo pochi. Insomma: zero idee chiare. Fatto sta che l’incendio ...

L'Italia sferzata dal vento : chiuso un tratto dell'A2 - forti raffiche a Roma : Il calo termico e la burrasca annunciati dalle previsioni sono arrivati sulla penisola: chiuso il tratto tra Sibari e Morano...

Tutto chiuso tranne il cielo è un Romanzo di riparazione : Leggendo Le ferite originali, il secondo romanzo di Eleonora Caruso, una cosa era chiara: i protagonisti che lo abitavano erano talmente fatti di carne, sangue e tormento che era difficile abbandonarli all’ultima pagina di quel volume. Era un universo troppo viscoso e contemporaneo per liberarsene in fretta. E quindi nel suo nuovo libro, Tutto chiuso tranne il cielo (in uscita il 5 marzo per Mondadori), l’autrice torna in quel mondo ...

Roma : Di Francesco chiuso nel silenzio - Donadoni e Ranieri in attesa : Dal nostro inviato Di Francesco è da solo, al buio dietro il vetro oscurato. Sguardo fisso nel vuoto, seduto sul pullman della Roma, in prima fila dietro all'autista. Aspetta di sapere se potrà ...

Roma : chiuso locale a Tor Pignattara - sistemi di gioco violavano normativa : Roma – Controlli straordinari del territorio messi in atto a Roma dagli agenti della Polizia di Stato della squadra amministrativa del commissariato Tor Pignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, con particolare riguardo alle attivita’ commerciali. Durante i servizi, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di un autodemolitore in via di Tor Pignattara dove veniva accertata la raccolta ed il deposito incontrollato di rifiuti speciali ...

Maltempo : riaprono Colosseo e Foro Romano - chiuso il Palatino : Il Colosseo e il Foro Romano sono tornati aperti questa mattina dopo la chiusura anticipata disposta ieri pomeriggio a causa del forte vento che ha colpito la Capitale. Resta chiuso invece il Palatino.

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

La capitale flagellata dal vento - chiuso il Colosseo. Crollo all'università - paura a Roma Tre : Decine di alberi e rami caduti in strada, o sulle auto, da stamattina a Roma. Sono circa un centinaio finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le...

Maltempo - è caos a Roma : chiuso il Colosseo - incendio vicino l’argine del Tevere - crollano alberi e cornicioni [LIVE] : Emergenza a Roma dove a causa del Maltempo si sono verificati danni e disagi. “A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo“. Lo annuncia l’account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo. Un incendio sta interessando inoltre nel pomeriggio un’estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell’argine del Tevere, all’altezza ...

Roma - Ciampino resta chiuso. Voli dirottati su Fiumicino : Stop a decolli e atterraggi dopo il principio d'incendio di martedì mattina. Ieri odissea per le centinaia di passeggeri evacuati

Ragazzo accoltellato - chiuso locale a Roma : ... ora tocca a un altro locale che nei giorni scorsi è stato al centro di fatti di cronaca. Si tratta del 'Notorious' nella zona di Piazza Barberini, dove la scorsa settimana sono intervenuti i ...

Roma - buttafuori travolti all'ingresso Il Qube chiuso per quindici giorni : Il questore Guido Marino ha infatti emesso un ordine di chiusura per quindici giorni in seguito ai gravi fatti di cronaca avvenuti nei giorni scorsi. Lo stesso provvedimento, già richiesto da chi ...

Chiuso aeroporto Roma Ciampino/ Ultime notizie - trovate bombe Seconda Guerra Mondiale : caos voli fino alle 19 : Roma Ciampino, Chiuso l'aeroporto della Capitale per ritrovamento di 3 bombe della Seconda Guerra Mondiale: caos voli fino alle ore 19, le Ultime notizie