Roma | 69enne muore in via Petroselli colto da malore | disagi a circolazione stradale

(Di venerdì 29 marzo 2019)– Traffico congestionato in viaall’altezza dell’hotel Fortyseven dove una persona, di cui non si conoscono le generalita’, e’ deceduta a causa di un probabile. Il corpo giace a terra sul lato della carreggiata, coperto da un lenzuolo bianco. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia diCapitale del Gruppo Trevi.È un italiano di 69 anni, la persona colta dae deceduta intorno alle 12 in via. L’uomo, secondo quanto accertato dalla Polizia locale del Gruppo Trevi, si trovava in auto con i familiari quando ha accusato i primi disturbi. I parenti dell’uomo si sono accostati al bordoper cercare di soccorrerlo, ma per lui non c’e’ stato nulla da fare.L'articoloin viadaproviene daDailyNews.

