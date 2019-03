Pagelle Chievo-Cagliari 0-3 | voti | tabellino e highlights del match – VIDEO

Chievo-Cagliari 0-3 : le Pagelle di CalcioWeb : Barella inventa - bene Joao Pedro - male Depaoli [FOTO] : 1/36 Paola Garbuio/LaPresse ...

Chievo-Cagliari : le Pagelle di CalcioWeb : Barella inventa - bene Joao Pedro - male Depaoli [FOTO] : 1/36 Paola Garbuio/LaPresse ...

Chievo-Cagliari DIRETTA LIVE | Cronaca - Moviola - Pagelle - Sintesi : Chievo-Cagliari, Serie A 2018/2019: Cronaca in DIRETTA LIVE con formazioni ufficiali, risultato, Moviola, Pagelle, Sintesi e tabellino

Chievo-Cagliari DIRETTA LIVE - Formazioni ufficiali - Moviola - Pagelle - Sintesi : Chievo-Cagliari, Serie A 2018/2019: cronaca in DIRETTA LIVE con Formazioni ufficiali, risultato, Moviola, Pagelle, Sintesi e tabellino

Pagelle Chievo-Cagliari : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO CAGLIARI – La partita di domani non sembra avere molta importanza per il Chievo Verona, che sembra oramai senza speranze con un distacco di 13 punti a solo dieci giornate dalla conclusione della Serie A. Il Cagliari, invece, giunge al match con i clivensi forte del successo ottenuto contro la Fiorentina che ha […] L'articolo Pagelle Chievo-Cagliari: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Le Pagelle di Atalanta-Chievo 1-1 : Sorrentino decisivo - Djimsiti distratto : Errore grave e decisivo nell'economia del risultato, non può non pesare. Andrea MASIELLO 5,5 " Dietro non vive una giornata particolarmente complicata. Ma quell'errore sottoporta nella ripresa pesa ...

Pagelle Atalanta-Chievo 1-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA CHIEVO 1-1 – Stop interno inaspettato per l’Atalanta che, reduce da un gran periodo di forma e risultati, è costretta a fermarsi in casa contro il fanalino di coda Chievo Verona e a rallentare la propria corsa all’Europa. Partita tosta dei clivensi che arrivano a Bergamo con la consapevolezza di non aver nulla […] L'articolo Pagelle Atalanta-Chievo 1-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

Atalanta-Chievo 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : ottimo Meggiorini - tra gli orobici si salva Ilicic [FOTO] : 1/15 Mauro Locatelli/Laresse ...

Pagelle Atalanta-Chievo : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA CHIEVO – Nell’Atalanta Gasperini pensa di effettuare un turnover ampio considerando che negli ultimi tempi aveva ruotato solo in difesa. Contro il Chievo con Toloi non ancora al meglio, c’è il dubbio Palomino-Masiello ma altrove c’è il problema diffidati. Per tutto il trio d’attacco scatterà la squalifica in caso di giallo rimediato; stessa […] L'articolo Pagelle Atalanta-Chievo: voti, tabellino e highlights del ...

Chievo-Milan 1-2 : i rossoneri vincono - ma che fatica con gli ultimi in classifica - Le Pagelle : I rossoneri non brillano in casa dei veneti ma centrano il decimo risultato utile e la quinta vittoria consecutiva. Espulso Gattuso, vedrà il derby in tribuna

Pagelle Chievo-Milan 1-2 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO MILAN – Il Milan continua nella sua striscia positiva. Un’altra vittoria per i rossoneri che passano anche contro il Chievo al Bentegodi. Gol del vantaggio siglato da Biglia al 31′ su calcio di punizione. Pareggio arrivato da Hetemaj al 41′ con un colpo di testa vincente. Rete della vittoria che giunge infine nel […] L'articolo Pagelle Chievo-Milan 1-2, highlights e tabellino del match – VIDEO ...

Chievo-Milan 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/47 Spada/LaPresse ...

Pagelle Chievo-Milan - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle CHIEVO MILAN – La sfida del Bentegodi tra Chievo Verona e Milan è anche una sfida tra due allenatori che stanno vivendo momenti diversissimi. La partita è molto importante per entrambe le squadre, anche se per i rossoneri in piena lotta per un posto nella prossima Champions League vale di più, mentre il Chievo […] L'articolo Pagelle Chievo-Milan, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

Torino-Chievo - le Pagelle granata : Sirigu salva il suo primato - Iago frenato : Sirigu - voto: 8 S ale a 557' senza subire gol, record granata in A. Il voto è la media di una stagione da incorniciare come il tuffo a respingere l'assalto di Djordjevi c. IZZO - voto: 6,5 La ...