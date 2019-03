Mozambico | serve un intervento immediato per ripristinare i settori dell’allevamento e

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) La vita e i mezzi di sostentamento di contadini e pescatori dei tre paesi dell’Africa meridionale colpiti dal ciclone Idai sono in grave pericolo, soprattutto in. In un paese dove l’80 percento della popolazione vive di agricoltura, sarà fondamentale mantenere in vita il bestiame,i campi e far ripartire la produzione alimentare man mano che le acque recedono – ha affermato oggi la FAO.Ampie zone coltivate sono state inondate a poche settimane dall’inizio dei raccolti di mais e sorgo di aprile e maggio. Si stima che buona parte delle perdite si concentrerà nelle province mozambicane di Manica e Sofala, che normalmente forniscono circa un quarto della produzione nazionale di cereali.Prima che il ciclone colpisse, circa metà della popolazione rurale delaveva scorte di mais, cassava e fagioli per il consumo alimentare e per la ...

