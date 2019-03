Icardi e l’Inter in campo per un unico obiettivo | La Champions League

Griezmann all’Inter al posto di Icardi? I bookie dicono sì - ma occhio al Barcellona : Calcio: Griezmann vicino all’Inter? Per i bookmakers si può fare, ma il Barcellona è in agguato «L’Inter acquisterà Griezmann quando avrà venduto Icardi». La bomba di mercato l’ha lanciata ieri Diego Forlan, non uno qualsiasi, durante la presentazione dell’International Champions Cup. Leggenda dell’Atletico Madrid ed ex interista, Forlan può essere giudicato una fonte accreditata per parlare del futuro del ...

Oggi Icardi si riprende l’Inter - Lautaro rischio affaticamento : Oggi l’ex capitano parlerà con tutta la squadra, finalmente al completo, e chiuderà questa lunga telenovela alla presenza di Luciano Spalletti.Lautaro Martinez è in dubbio per la partita con la Lazio, questa è la notizia spiacevole in un momento di calma e spensieratezza. Complicato legare le due cose, perché è difficilmente ipotizzabile che Icardi giochi dal primo minuto anche in assenza del connazionale. E pure perché Maurito sembra avviato ...

Icardi - il disgelo passa dai social : maglia dell’Inter ed esultanza nel derby fanno felici i tifosi [FOTO] : Segnali di disgelo fra Icardi e l’Inter: il post social che ritrae Maurito dopo l’esultanza nel derby d’andata contro il Milan fa felici i tifosi Dopo diverse settimane d’assenza, Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Nella partitella, l’attaccante argentino ha firmato due gol ritrovando anche il sorriso. I primi segnali di un disgelo che passa anche dai social. L’attaccante ex ...

Icardi - Zaira Nara : “Non è colpa di Wanda - ha fatto tutto l’Inter” : Intervenuta alla trasmissione argentina “We can talk“, Zaira Nara, sorella di Wanda, ha detto la sua sulla vicenda Icardi: “Tutte decisioni prese unicamente dall’Inter, Mauro e Wanda non hanno colpe se non quella di prendere sempre e solo posizioni condivise. È molto brava come manager ed è molto rispettata. Ha da poco ricevuto un premio altamente riconosciuto il Socrate 2019. Ha rivoluzionato l’Italia e non è ...

Zaira Nara commenta il caso Icardi : “se non gioca è colpa dell’Inter - non di Wanda. Il club gli ha dimostrato che…” : Zaira Nara difende la sorella Wanda Nara in merito al caso Icardi: il motivo del mancato impiego dell’argentino è dovuto ad una decisione dell’Inter, non alla volontà della moglie Novità sul caso Icardi in arrivo direttamente dall’Argentina. Nel corso del programma tv ‘We can talk’, è stato chiesto a Zaira Nara un commento su quanto accaduto fra sua sorella Wanda, Mauro Icardi e l’Inter. ...

Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter : stipendio e clausola di rescissione : Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter: stipendio e clausola di rescissione stipendio di Mauro Icardi Il “caso Icardi” continua a preoccupare i tifosi nerazzurri. Dopo aver perso per volontà della società nerazzurra la fascia di capitano, il centravanti starebbe pensando concretamente di lasciare l’Inter a fine stagione. Mauro Icardi: direzione Juve? Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic. I tifosi hanno intonato cori in suo ...

Caso Icardi - il medico dell’Inter : “valutiamo la prossima settimana” : “Icardi sta inserendosi nel gruppo. Valuteremo all’inizio della prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per rimetterlo a disposizione completamente. Seguiremo un percorso normale”. Sono le importanti dichiarazioni del professore Piero Volpi, responsabile del settore medico dell’Inter sul Caso Icardi e sul rientro in squadra dell’argentino. ...

Infortunio Icardi – Parla il responsabile del settore medico dell’Inter : “ecco quando decideremo i tempi per tornare a disposizione” : Ecco quando la società nerazzurra valuterà quanto tempo sarà necessario per rimettere Icardi completamente a disposizione dell’Inter “Icardi ha fatto una prima parte di fisioterapia, poi una fase di ri-atletizzazione individuale. Sta inserendosi nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni. Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per ...

Icardi rientra all’Inter e Wanda Nara “esce” da Instagram : Dopo il rientro in gruppo dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, Wanda Nara continua a far parlar di sè, anche se in modo indiretto. La donna ha deciso di non seguire più nessuno, neanche il marito, sulla sua pagina ufficiale di Instagram. La moglie agente dell’argentino è stata spesso attaccata e criticata, anche per il suo modo di gestire i social. Qualche giorno fa, ad esempio, gli utenti avevano travolto le pagine ...

Icardi fuori dall’Argentina - il Ct Scaloni : “Situazione all’Inter non è l’ideale per noi” : Solo ieri Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la lunga telenevola andata avanti con l’Inter, ieri l’attaccante ha iniziato il lavoro coi compagni, ma ci vuole chiaramente un po’ di tempo per tornare alla condizione migliore. Proprio per questo il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di non convocarlo per le amichevoli contro Venezuela (questa sera a Madrid) e Marocco (il 26 a Tangeri). Ecco ...

‘Caso Icardi’ – Tutto risolto tra Mauro e l’Inter? L’attaccante argentino torna ad allenarsi col gruppo : Inter-Icardi: torna il sereno alla Pinetina. Mauro torna ad allenarsi col gruppo Icardi è tornato a lavorare col gruppo. Fermo dal 13 febbraio dopo aver perso la fascia di capitano, l’attaccante argentino questa mattina ha effettuato l’allenamento con i compagni ad Appiano Gentile. Dopo aver effettuato il riscaldamento col resto della squadra, il bomber sudamericano ha successivamente iniziato un lavoro personalizzato con un ...

Dopo il derby Icardi torna all’Inter e parte dalla panchina : Icardi torna ad Appiano Dopo 36 giorni in cui l’attaccante argentino non si era allenato con l’Inter. Ma come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport “tornare ad allenarsi con la squadra, non significa automaticamente anche tornare in campo. Sono troppe le variabili in gioco per dare tutto per scontato”. Icardi infatti incontrerà oggi solo una parte dei compagni, molti sono in ritiro con le Nazionali, ...

Domani Icardi torna ad allenarsi con l’Inter : Finita la telenovela È finita la telenovela Icardi-Inter. Trentacinque giorni dopo, Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo. È la decisione presa di comune accordo tra la società nerazzurra e il calciatore. Ufficialmente sono finite le cure al ginocchio del centravanti argentino. Decisivo, con ogni probabilità, il derby vinto 3-1 senza di lui. Addio alle esternazioni social di Wanda Nara e alle dichiarazioni fintamente rassicuranti di ...

Zenga distrugge Icardi e Wanda Nara : “non sanno cos’è l’Inter! L’agente non può parlare ogni domenica…” : Icardi e Wanda Nara sono finiti nell’occhio del ciclone dopo la rottura con l’Inter, adesso anche Walter Zenga è intervenuto contro la coppia Walter Zenga è uno che sa bene cosa sia l’Inter. Ha vissuto l’ambiente nerazzurro dall’interno, 22 anni d’interismo come dichiarato dallo stesso tecnico ed ex portiere. Adesso Zenga è intervenuto sul caso Icardi-Wanda Nara, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...