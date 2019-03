Formula 1 – Terminate le Fp2 | Ferrari ancora al top in Bahrain | Vettel in testa nella

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)davanti a tutti nelle Fp2 del Gp del: il tedesco dellaprecede Leclerc per un'altra importante doppiettaE'laa dominare in. Dopo le Fp1 nel segno di Leclerc, il team di Maranello piazza un'altra importante doppietta, questa volta coninalla classifica dei tempi, nonostante uncoda, col crono di 1.28.846, seguito da Leclerc a soli 35 millesimi dal suo compagno di squadra, subito dietro le Mercedes di Hamilton e Bottas, seguiti da Hulkenberg e Verstappen. Lontanissime le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi, rispettivamente 16° e 18°, che hanno dovuto fare i conti con un problema in entrambe le C38.