Box Office Mondiale 2019 | Entra in 10ª posizione Us – Noi Salgono A Madea Family Funeral

(Di venerdì 29 marzo 2019) Box– I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Boxdei film che hanno incassato maggiormente.In primatroviamo, dopo un’inarrestabile ascesa, Captain Marvel, seguita dalla pellicola cinese The Wandering Earth e Dragon Trainer e Alita: Battle Angel.Da segnalare che nella Top 20 la metà non sono pellicole provenienti dagli Stati Uniti, ma sono presenti film coreani, indiani, giapponesi, spagnoli e inglesi.Clicca qui per conoscere i film che hanno incassato di più nel 2018 Aggiornamento 29 marzo: The Upside supera Extreme Job, portandosi in 8ª. Noi – Usdirettamente al 10° posto, occupato da diverse settimane da Dragon Ball Super: Broly. Apassa in 13ª, superando What Women Want. ...

