Ascolti tv | Mentre ero via debutta con più di 5 3 milioni di telespettatori

Ascolti TV | Giovedì 29 marzo 2019. Parte bene Mentre Ero Via (23.9%). Male Canale 5 (9.4%) - Colorado 8.7%. Del Debbio (5.3%) si avvicina a Formigli (5.5%) : Vittoria Puccini Nella serata di ieri, Giovedì 29 marzo 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction Mentre Ero Via ha conquistato 5.386.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.094.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 il film in prima visione Prima di Lunedì, al posto di Popolo Sovrano, ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.34 alle ...

