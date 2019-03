Ascolti Tv 28 marzo 2019 Rai1 fa breccia con un' altra fiction Colorado non vola

Ascolti TV | Giovedì 29 marzo 2019. Parte bene Mentre Ero Via (23.9%). Male Canale 5 (9.4%) - Colorado 8.7%. Del Debbio (5.3%) si avvicina a Formigli (5.5%) : Vittoria Puccini Nella serata di ieri, Giovedì 29 marzo 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction Mentre Ero Via ha conquistato 5.386.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.094.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 il film in prima visione Prima di Lunedì, al posto di Popolo Sovrano, ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.34 alle ...

Focus Ascolti : Dati febbraio-marzo 2019 - Canale 5 al comando : Si sta per concludere il mese di marzo ed è giunto il momento per la nostra rubrica di Focus Ascolti di andare a vedere i Dati di questo primo scorcio del periodo di garanzia 2019, cioè dal 13 febbraio ad oggi, per monitorare come stanno andando gli Ascolti delle principali reti generaliste italiane.In questo post ci occuperemo dei Dati relativi al totale individui-totale giornata. Partiamo dal dato più importante che ci dice che la rete ...

Ascolti tv USA mercoledì 28 marzo - bene Jane the Virgin e la serata Chicago di NBC - male Empire : Ascolti tv USA mercoledì 28 marzo male Whiskey Cavalier Ascolti tv USA mercoledì 28 marzo – Vince la serata sia tra i 18-49 anni che nel totale del pubblico la Chicago Night di NBC, dopo 4 inutili repliche di commedie Whiskey Cavalier precipita. Entrando nel dettaglio delle singole reti, buon ritorno per l’ultima stagione di Jane the Virgin che, anche grazie al traino di Riverdale con 853 mila e 0.3 di rating, conquista 795 mila ...

Ascolti TV | Martedì 26 marzo 2019. La Nazionale al 28%. Le Iene 12.2% - Il Diavolo veste Prada 11.6% : Roberto Mancini (da Facebook) Su Rai1 l’incontro Italia-Liechtenstein, utile per le qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato 7.295.000 spettatori pari al 28% di share. Su Canale 5 Il Diavolo veste Prada ha raccolto davanti al video 2.595.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Il Collegio 2 ha interessato 1.067.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.053.000 ...

Ascolti tv mercoledì 27 marzo 2019 : I dati di ascolto di un mercoledì particolare, tra i David di Donatello, Live - Non è la d'Urso, Chi l'ha visto?. Prime Time Su Rai 1 David di Donatello - Cerimonia di premiazione, in diretta, ha registrato 2.975.000 telespettatori, share 15%. Su Rai 2 The Good Doctor 2 ha registrato 2.737.000 telespettatori, share 11.4%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione 1.801.000 telespettatori, share 7% e nel programma ...

Ascolti Tv Mercoledì 27 marzo - il finale di The Good Doctor 11.4% tra i David 15% - la D’Urso 13% : Ascolti Tv Mercoledì 27 marzo (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Mercoledì 27 marzo – La cerimonia dei David di Donatello 2019 (qui i vincitori) è stata vista da 2.97 milioni di spettatori con 15% di share, su Canale 5 Live Non è la D’Urso ha conquistato 2.1 milioni di spettatori con 13.2% di share. Su Rai 2 il finale di stagione di The Good Doctor ha ottenuto 2.73 milioni di spettatori con 11.4% di ...

Ascolti tv USA martedì 26 marzo cala This is Us - male The Village - stabile The Rookie : Ascolti tv USA martedì 26 marzo Ascolti tv USA martedì 26 marzo – La prova della seconda settimana certifica il flop di The Village che perde due decimi e praticamente pareggia anche negli spettatori con The Rookie, perdendo gran parte del traino di This is Us, forse la scelta di accoppiare anche se per poche settimane due serie molto affini non è stata delle migliori, soprattutto perchè evidenzia tutti i limiti di The Village. Entrando ...

