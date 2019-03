Perché per Ue e Onu considerare il Golan occupato è un errore

Papa Francesco - 'ricatto' a Matteo Salvini : Perché rifiuta di incontrare il leghista - clamorosa mossa politica : Papa Francesco non vuole ricevere Matteo Salvini. No all'udienza finché insiste nel respingere i profughi. Finché la politica sui migranti resta questa, tanti saluti. Sarebbe questo il messaggio che Bergoglio ha fatto arrivare al vicepremier - si legge su Il Giorno - che da tempo starebbe lavorando

L’importanza della zia è innegabile. Ecco Perché è così bello essere zie : Che siano sorelle della mamma o sorelle del papà, poco importa: quel che è certo è che senza alcun dubbio le zie sono una figura molto importante nella vita dei nipoti. Sono quel punto di riferimento sempre presente al quale è possibile rivolgersi per trovare conforto e coraggio. Una cosa è certa: per tutte le zie è bellissimo sentirsi parte integrante della vita dei propri nipoti e consentire loro di crescere con serenità e gioia di vivere. A ...

Svelato Perché Papa Francesco non si è fatto baciare la mano dai fedeli a Loreto : Quel video è diventato virale e merita una spiegazione da parte della sala stampa vaticana. Papa Francesco accoglie uno per uno i fedeli a Loreto, ma quando loro si avvicinano per baciargli la mano, ogni volta la ritrae con un certo imbarazzo, pur mantenendo il sorriso.Il portavoce vaticano Alessandro Gisotti, in occasione della presentazione della visita pontificia in Marocco, ha spiegato che il motivo è forse il più ...

Auto - Perché ai francesi di Renault e Psa piace Fiat-Chrysler : Europa, Oceania, Nord America. La geografia dell'Auto sta cambiando e si profilano alleanze e fusioni che non hanno più la globalizzazione dei prodotti quanto piuttosto il dominio di mercati in funzione di tipologie specifiche di vetture. Ecco perché Fca è nel mirino dei francesi. Prima Psa poi Renault con l'Alleanza intera che comprende Mitsubishi oltre ovviamente a Nissan. E cosa rende appetibile Fca a questi colossi?...

Lucchetta : ''Prevenzione sì - ma soprattutto fare sport Perché è la migliore medicina'' : La leggenda del volley italiano dà consigli alla conferenza stampa di presentazione di 'Tennis and Friends' che si svolgerà a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.

Conte-Juventus - ritorno possibile? Sì - ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- La Juventus resta alla finestra e si prepara al finale avvincente dell’attuale stagione, per poi concentrarsi subito in vista della prossima annata. Un nuovo anno che potrebbe ripartire senza la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, il quale potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione, a prescindere di come andrà […] More

Paolo Savona - cala la mannaia in Consob : chi è questa donna e Perché la ha cacciata : No, Paolo Savona non perdona. L'ex ministro infatti fa saltare la prima testa in Consob, quella di Giulia Bertezzolo, il segretario generale. La notizia la dà Dagospia, che svela come sarebbe stata revocata la carica senza troppi indugi. La Bertezzolo fu nominata da Mario Nava nel giugno del 2018 in

Perché peggiora la fiducia nell'economia europea : Milano. peggiora la fiducia nell'economia dell'Eurozona in una giornata contrastata per le Borse europee, su cui aleggiano la preoccupazione per il rallentamento economico e il nuovo colpo di scena sulla Brexit (con la premier Theresa May che ha detto di essere disposta a dimettersi se il Parlamento

Tom Cruise non vuole Nicole Kidman alle nozze del figlio Connor : ecco Perché : Tom Cruise non vuole che la sua ex moglie Nicole Kidman partecipi al matrimonio di loro figlio Connor. Il 24enne, pronto a convolare a nozze con la fidanzata Silvia (che fra l’altro è italiana), avrebbe avallato la decisione del padre in virtù del fatto che entrambi sono devoti alla Chiesa di Scientology mentre la Kidman ha abbandonato il culto in seguito al divorzio da Tom, nel 2001 (stessa scelta poi fatta da Katie Holmes, che invece ha ...

Ecco Perché la Smart del futuro sarà elettrica e made in Cina : I termini dell'accordo L' accordo prevede che Daimler si occupi dello stile dei nuovi modelli presso i suoi centri design nel mondo. La Geely invece metterà a punto lo sviluppo tecnico delle auto, ...

Bitcoin - Ripple e Eos sono le migliori criptovalute - ecco perchè : "a causa del fatto che i prezzi sono crollati in modo così drammatico nell'ultimo anno, molte persone credono che l'adozione delle criptovalute nel mondo stia ormai scemando. Ma i dati mostrano che ...

Addio mondo analogico - Perché gli studenti non sanno più leggere l’ora con le lancette : Il nostro mondo è in continua evoluzione: grazie all’innovazione tecnologica e alle innumerevoli invenzioni ogni azione della vita quotidiana sta, piano piano, diventando ancora più semplice grazie all’aiuto di una macchina, un elettrodomestico, un qualsiasi oggetto di natura tecnologica atto a migliorarci lo stile di vita. Anche a scuola si percepisce questo cambiando, complici i nuovi metodi di studio e l’abbandono di alcuni ...

Vieni da Me - confessione inquietante di Caterina Balivo : "Chi sono davvero - Perché non godo del mio successo" : Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate, a dimostrarlo è anche il successo che ottiene quotidianamente con Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai1. La presentatrice si è raccontata senza filtri in un’intervista esclusiva per LiberiTutti, lo speciale del Corriere della Ser

Madonna lascia il Portogallo/ 'Sono degli ingrati' - ecco Perché... : Madonna ha deciso di lasciare il Portogallo definendo il paese come ingrato nei suoi confronti. Tutto nato dal rifiuto per un suo videoclip.