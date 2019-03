Nba | Golden State piega Memphis con 28 punti di Curry e Durant

Nba 2019 - i risultati della notte (28 marzo) : vincono Golden State - Portland - OKC e Utah - mentre Booker scrive la storia : Nottata NBA con cinque match in programma e molte squadre della Western Conference in campo. Successi importanti in ottica playoff per Golden State (che mette mezza partita di vantaggio tra sè ed i Denver Nuggets in vetta), Portland Trail Blazers, che salgono al terzo posto in classifica, Utah Jazz, ora quinti a pari merito con i Los Angeles Clippers, e Oklahoma City Thunder, sempre più settimi. Nel ko dei Phoenix Suns contro i Washington ...

Nba 2019 - i risultati della notte (25 marzo) : LA Clippers e San Antonio - acuti playoff! Successi per Milwaukee - Golden State e Indiana : Diversi risultati importanti nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Vittorie fondamentali per Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesa della serata. Prosegue con un successo sul ...

Nba 2019 - i risultati della notte (23 marzo) : Doncic illumina contro Golden State - sconfitte per Philadelphia e Boston : Sono otto le partite della notte NBA. Benvenuti ancora una volta al “Luka Doncic Show”. Ennesima prestazione fantastica dello sloveno, che questa volta trascina i suoi Dallas Mavericks alla vittoria contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Un successo nettissimo per 126-91, maturato già dopo un primo quarto da 37-22 e con gli ospiti avanti all’intervallo addirittura per 74-46. Doncic domina la scena, chiudendo in ...

Nba - Golden State - che potenza : stende Indiana 112-89 : La corsa continua. Golden State ci piega un quarto e mezzo per capire come scardinare la fortezza Pacers, poi la demolisce con tutto il suo impeto e si prende, 112-89, la terza vittoria in quattro ...