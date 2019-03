Il futuro di San Siro

Nissan City Hub debutta in Francia : cambia il modo di relazionarsi con la mobilità del futuro : Svelato in anteprima mondiale il Nissan City Hub, un rivoluzionario ambiente che coniuga il mondo digitale con il reale

Calciomercato - Pato 'ritorna al futuro' : ha firmato col San Paolo : "Qui il cuore batte più forte" recita il messaggio su Twitter del San Paolo. Sotto il video dei tanti che battono la mano destra sul petto, proprio vicino al Tricolor Paulista che ora Pato indosserà ...

Pirlo a 360° : dalla Nazionale a Icardi - passando per la Champions e il suo futuro : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha rilasciato importanti dichiarazioni su vari temi. Inizia parlando del suo ruolo in futuro: “Sto molto bene: non mi manca il dovermi allenare ogni giorno e mi mancava il poter stare di più con la famiglia. Dopo 25 anni da giocatore, non ho l’ansia di trovare subito un altro lavoro. E devo pensare bene a cosa fare“. Sulla Nazionale dichiara: “Tre centrocampisti di ...

L’uomo del giorno – Jadon Sancho - il “giovanotto” dal futuro assicurato : La nostra rubrica “L’uomo del giorno” celebra oggi Jadon Sancho. Il calciatore inglese, classe 2000, compie oggi 19 anni. E’ considerato tra i giovani più bravi e interessanti del panorama calcistico mondiale, non per niente inserito dal The Guardian nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2000. L’ala destra, soprannominata The Rocket (in italiano, il razzo), nasce nel Watford e, dopo otto anni, ...

Lite Dzeko-El Shaarawy - mano pesantissima della Roma : i provvedimenti per presente e futuro : E’ un momento molto delicato in casa Roma, la squadra è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro la Spal ma in generale da un momento difficile considerando anche l’eliminazione in Champions League contro il Porto. In più nelle ultime ore sono circolate voci su una presunte Lite tra Dzeko e El Shaarawy durante l’intervallo della partita proprio contro la Spal. E la Roma adesso pensa a pesanti provvedimenti. Il ...

Sandro Piccinini : «1800 telecronache in carriera - per il futuro vedremo....» : Sandro Piccinini si racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Il celebre telecronista, che ha più di 30 anni di carriera alle spalle e oltre 1800 partite commentate, ha esordito raccontando la sua vita professionale, partendo dall'attualità. Il 15 luglio, con la finale dei mondiali, lei ha salutato Mediaset. «Si,mi sono preso un anno sabbatico e ho viaggiato molto. Sono stato a Miami, a Cuba, Shangai, Hong Kong. Prima ...

Ciclismo - Alberto Bettiol : “Alla Milano-Sanremo voglio essere protagonista. Ho lavorato sulla crono - in futuro sogno Fiandre e Liegi” : Terminato il capitolo Tirreno-Adriatico, e tracciato un bilancio generale della Corsa dei due mari, non è passata inosservata la bellissima prestazione complessiva di Alberto Bettiol. Il venticinquenne toscano del team EF Education First è apparso in ottima condizione, difendendosi su ogni terreno. Dal terzo posto sul traguardo di Pomarance dietro a Julian Alaphilippe e Greg Van Avermaet, alla sesta piazza di Fossombrone, e l’inaspettato e ...

Avio - Ranzo : "2018 conferma trend crescita - sorprese molto interessanti in futuro" : Un anno molto buono per Avio , società leader nella propulsione aerospaziale, nota per i lanciatori Vega e Ariane, che nel 2018 ha consolidato crescita del 13% dei ricavi e del 18% dell'utile netto . "...

Genoa - si pensa al futuro dei prestiti : fra i casi da sbrogliare Favilli e Sanabria : Nonostante siamo ancora a marzo il Genoa comincia a riflettere sul futuro in ottica di calciomercato estivo, in particolare riguardo ai vari giocatori che attualmente sono in prestito presso il club rossoblù. In particolare si pensa al futuro di Lerager, approdato al Genoa nel mercato di gennaio, e Favilli che invece era stato accolto con grande entusiasmo in estate, dopo la fortunata tournée con la maglia della Juventus in precampionato. Oggi a ...

Nissan : il futuro più prossimo non è la guida autonoma ma la realtà aumentata che aiuta la mobilità in sicurezza : Nissan: il futuro è la realtà aumentata Nissan e DOCOMO: al via i test su strada della tecnologia Invisible-to-Visible con il 5G Nella prima prova su strada del sistema Invisible-to-Visible (I2V) a bordo ci saranno anche gli assistenti virtuali sotto forma di avatar 3D YOKOSUKA, Giappone (12 marzo 2019) – Nissan e NTT DOCOMO, INC. portano la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan su un veicolo in movimento in una prova su strada, ...

Sicilia : a San Cristoforo piantata le radici del futuro : Nelle vie dove l’odore di Catania entra forte nelle narici; dove il rintocco delle campane scandisce i passi lenti di giornate tutte uguali; dove il dialetto s’intreccia ai rituali quotidiani di una comunità che si dà ancora appuntamento in piazza, iniziative come quella di Legambiente hanno un valore educativo che va oltre una mattinata all’insegna del verde. Se i bambini chiedono agli abitanti di prendersi cura dei ligustri appena piantati; se ...

Nissan presenta il futuro dei crossover elettrici con Imq e prepara il nuovo Qashqai : Imq è dotato di tecnologia Nissan Invisible-to-Visible, I2V,, che consiste in un'interfaccia 3D dove il 'mondo reale' converge con quello virtuale. Sviluppata da Nissan, la tecnologia I2V consente ...

Nuovo San Siro : progetto record di Inter e Milan per il futuro stadio : Nuovo SAN Siro, il progetto – Un investimento da oltre 600 milioni di euro, una demolizione da record e una rinascita per il Nuovo impianto di Inter e Milan. La data? Il 2023; il luogo? Lo stesso quartiere di San Siro dove ora sorge il Meazza, solamente qualche centinaia di metri più distante. Sembra essere […] L'articolo Nuovo San Siro: progetto record di Inter e Milan per il futuro stadio proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Oggi a Palermo una tavola rotonda sulla sanità del futuro - con il patrocinio della Regione Siciliana : Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario un confronto tra i diversi operatori del settore: dalle istituzioni regionali alle strutture cliniche, passando per le associazioni dei cittadini e le imprese private. È in quest’ottica che GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, ha organizzato Oggi a Palermo, ...