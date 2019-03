Giochi ' 26 | Sala | S Siro? Rassicurato Cio

Lascia la figlia di 16 mesi in auto e lei va in una sala Giochi . Denunciata una donna : ROVERETO . Dovrà rispondere davanti al giudice di abbandono di minore la donna che ha Lascia to la propria bambina di 16 mesi da sola in auto per quasi mezz'ora . Tra le accuse, che devono essere ...

Rovereto - lascia la figlia di 16 mesi in auto per andare alla sala Giochi : mamma nei guai : Una donna di Rovereto, in provincia di Trento, è finita nei guai dopo che ha lasciato la figlia di 16 mesi in auto da sola mentre lei è andata in una sala slot. La Guardia di Finanza l'ha denunciata a piede libero per abbandono di minore e ora sarà la magistratura a indagare sul perché di questo gesto.Continua a leggere