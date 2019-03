Asia Argento scoppia in lacrime da Barbara D' Urso | la presentatrice sospende il talk

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ieri sera nel corso della nuova puntata di Live - Non è la D', il programma di prima serata di Canale 5, abbiamo visto che è arrivata in studio anche, la quale per la prima volta è stata protagonista di un 'uno contro tutti', dopo che ha confessato di aver subito delle molestie sessuali e ha dovuto vedersela con una serie di opinionisti che non erano dalla sua parte e che l'hanno duramente criticata in tv. A quel punto lata ine la reazione della padrona di casa non si è fatta attendere al punto da interrompere ilin corso.Live - Non è la D'inNel dettaglio, infatti, abbiamo visto cheha dovuto vedersela con un bel po' di opinionisti che non erano dalla sua parte e che l'hanno duramente criticata nel corso della diretta di Live - Non è la D'di ieri. Così dopo gli attacchi da parte di ...

trash_italiano : 'Se non avesse chiamato i paparazzi, nessuno lo saprebbe' [Asia Argento sulla storia con Corona] ?? #noneladurso - MediasetTgcom24 : A 'Live - Non è la d'Urso' Asia Argento non è riuscita a trattenere le lacrime - pomeriggio5 : Questa sera torna @LiveNoneladUrso: in studio Asia Argento contro tutti, l'annuncio CHOC di Cristiano Malgioglio e… -