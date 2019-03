Ancelotti | «Condivido il progetto di De Laurentiis che tiene i conti a posto»

ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2019) Carloha concesso un’intervista a Repubblica in cui ha ripetuto che lui a Napoli a sta bene e che condivide in toto ildi Aurelio De. «Ho sposato eildi un club che è ai vertici in Italia ed è protagonista in Europa, ma che allo stesso tempo non può pagare 10 milioni d’ingaggio a un giocatore. Desempre ie non gli chiederò di far saltare il banco. Ci sono altri modi per vincere: possiamo dimostrarlo». Quanto alla sua permanenza, vada per gli otto anni. Non di più, e c’è un motivo. «Demi vorrebbe qui a vita, ma posso dargli garanzie psicofisiche per 8 anni al massimo. Il tempo passa e da rimbambito in panchina non mi ci vedo…» Ha assicurato che Koulibaly non sarà ceduto («I big resteranno tutti? Certo, il Napoli non è costretto a vendere e tanto meno a realizzare ...

