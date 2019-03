Visco | economia peggiora anche a inizio 2019 | urgono riforme strutturali

Visco : "Economia italiana in peggioramento nel 2019" : Per questo, secondo Visco, "è necessario adottare con urgenza misure per contrastare la povertà e il rallentamento dell'economia , creando posti di lavoro stabili". Per il governatore di Bankitalia "...

Bankitalia - Visco lancia l'allarme sull'economia italiana : Bankitalia lancia un altro allarme sull'economia italiana. Il governatore Ignazio Visco, nel corso della presentazione del libro ' Il sentiero stretto e oltre', dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in collaborazione con Dino Pesole, ha affondato la lama sulla gestione della politica economica italiana degli ultimi anni: 'L'economia corre rischi concreti. Col senno di ...

Ignazio Visco : "Economia italiana a rischio. Si faccia una vera riforma fiscale" : L'economia italiana corre oggi "rischi concreti". Ad appena 24 ore di distanza dalla presa di posizione della Bce è ora il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a lanciare ancora una volta l'allarme. A preoccupare è l'assenza di crescita, l'arretratezza competitiva del Paese, ma anche la tenuta dei conti pubblici tanto che, di fronte al rallentamento del Pil ormai sotto gli occhi di tutti, c'è da chiedersi se la ...

Bankitalia - Visco : “Nostra economia corre rischi concreti - politica di bilancio poteva essere più prudente. Serve riforma fisco” : Per il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, la nostra economia oggi corre “rischi concreti“, di fronte ai quali “forse la politica di bilancio attuata avrebbe potuto essere più prudente soprattutto per quanto riguarda la composizione del bilancio”. Intervenendo alla presentazione del volume di Pier Carlo Padoan ‘Il sentiero stretto ed oltre’, Visco ha ricordato inoltre che “sono passati oltre ...

