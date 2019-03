Sla | la terribile malattia che colpisce i calciatori

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Iprofessionisti si ammalano di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) mediamente molto di più rispetto alla popolazione generale. Tutto è confermato da uno studio epidemiologico presentato a Philadelphia. La ricerca è partita con i nomi deipresenti nelle collezioni di figurine Panini, a partire dalla stagione 1959-1960 fino a quella del 1999-2000, in cui risultavano coinvolti 23.875di Serie A, B e C. Nel periodo considerato i casi di Sla risultano essere ben 32. Uno dei ricercatori, Ettore Beghi, dice: “Ciò che la nostra ricerca conferma è che il rischio di Sla tra gli ex-è circa 2 volte superiore a quello della popolazione generale. Analizzando la Serie A, il rischio sale addirittura di 6 volte, ma la vera novità consiste nell’aver evidenziato che isi ammalano di Sla in età più giovane rispetto a chi non ha ...

francy_0207 : RT @Monica_Torriani: Una #ricerca @MarioNegriIRCCS, partita dalla rassegna delle @figurinepanini ha dimostrato che il rischio di #Sla dei #… - Il_Pagemaster : @il_Malpesante @Gazzetta_it Sarebbe un casino, al giorno d’oggi i calciatori cambiano mille squadre in carriera e a… - FNugnesNF : RT @Monica_Torriani: Una #ricerca @MarioNegriIRCCS, partita dalla rassegna delle @figurinepanini ha dimostrato che il rischio di #Sla dei #… -