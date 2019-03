Silvio Berlusconi riscende in campo E rispolvera le gigantografie sei per tre

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019)ritorna candidabile ele campagne elettorali vecchio stile. Mentre i partiti concentrano le loro energie e le loro scarse finanze soprattutto sulla propaganda online, il leader di Forza Italia investirà su6 metri per 3, come riporta La Stampa. Un ritorno al passato visto che i cartelloni erano andati di moda, nella comunicazioneana, soprattutto per la vittoria del 2001. Una spesa che diverse forze politiche preferiscono centellinare ma che l’ex premier non ha problemi a potersi permettere. Tra l’altro, la legge permette di spendere senza limiti o divieti fino a un mese prima del voto. Dunque fino al 26 aprilepotrà investire quanto riterrà necessario.Il messaggio dei cartelloni? Si avvicinerà a qualcosa come “Di nuovo in” per sottolineare la candidabilità ritrovata a maggio 2018 anche se ...

forza_italia : 25 anni fa Silvio @Berlusconi vince per la prima volta le elezioni con Forza Italia e con il centrodestra, salvando… - HuffPostItalia : Marco Travaglio su Silvio Berlusconi e la morte di Imane Fadil: 'Come Mussolini con Matteotti, come Andreotti con P… - marcotravaglio : INNOCENTE SARÀ LEI Ieri ho scritto che “sicuramente Silvio Berlusconi non ha ordinato il probabile avvelenamento di… -