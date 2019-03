Sci alpino | Innerhofer dimesso dopo l’intervento al ginocchio | “pronto per affrontare la

Assoluti di Sci alpino - Marta Bassino fa il bis come Nadia Fanchini : oro per la piemontese in combinata : Dopo Nadia Fanchini, anche Marta Bassino fa il bis centrando l’oro in combinata agli Assoluti di Cortina Terza medaglia e secondo trionfo per Marta Bassino ai Campionati Italiani Assoluti. Dopo la doppietta di Nadia Fanchini, che ha trionfato in discesa e superG in due giorni consecutivi, anche la piemontese concede il bis e dopo aver vinto la medaglia d’oro nel gigante di Cortina la settimana scorsa, fa altrettanto nella ...

Sci alpino - Christof Innerhofer dimesso dall’ospedale dopo l’intervento al ginocchio : “Sono pronto per affrontare il recupero” : Christof Innerhofer è stato dimesso oggi dalla Clinica Hochrum a Rum (Austria), dove è stato operato in seguito all’infortunio subito venerdì scorso durante il SuperG dei Campionati Italiani di Cortina d’Ampezzo. Come riportato dalla FISI, l’intervento chirurgico è andato a buon fine ed è stato ricostruito il legamento crociato rotto del ginocchio sinistro con un pezzo del tendine del quadricipite, oltre a ciò sono stati dati anche dei punti di ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Nadia Fanchini vince anche in Super-G - titolo in combinata per Marta Bassino : Nadia Fanchini concede il bis ai Campionati Italiani di sci alpino. Dopo il successo in discesa, la bresciana conquista il titolo anche in Super-G, realizzando una doppietta nella velocità che le era già riuscita per tre volte in passato (2004, 2006 e 2008). Al secondo posto in supergigante ha chiuso Sofia Goggia, staccata di 71 centesimi dalla vetta della classifica. Sul podio ci sale anche Marta Bassino, che ha pagato 1.41 di ritardo da ...

Assoluti di Sci alpino – Nadia Fanchini non si ferma più - l’azzurra si prende anche il titolo italiano in superG : Doppietta di Nadia Fanchini, l’azzurra è campionessa italiana anche in superG davanti a Goggia e Bassino La stagione di Nadia Fanchini si chiude col botto: dopo il titolo italiano in discesa, la bresciana fa il bis in superG regalandosi una meravigliosa doppietta, impresa che a dire il vero le era già riuscita tre volte, nel 2004, nel 2006 e nel 2008. Così la veterana del gruppo azzurro raggiunge Isolde Kostner a quota 7 trionfi ...

Assoluti di Sci alpino - Nadia Fanchini riassapora il gusto del successo : l’azzurra è la nuova campionessa italiana di discesa : Nadia Fanchini torna a vincere dopo tre anni, è la campionessa italiana di discesa: sul podio Nicol Delago e Goggia Bel modo di chiudere la stagione: Nadia Fanchini è la nuova campionessa italiana di discesa. La bresciana torna a vincere una gara a distanza di tre anni, quando a Sella Nevea conquistò l’oro del superG agli Assoluti: a Passo San Pellegrino è arrivata al traguardo in 1’14″47, rivelandosi nettamente la più ...

Sci alpino - Risultati Campionati Italiani 2019 : Nadia Fanchini sorprende Nicol Delago e Sofia Goggia in discesa! : Grazie ad una prova superlativa Nadia Fanchini si è laureata campionessa italiana di discesa libera, nel corso dei Campionati Assoluti che si stanno disputando a Falcade/Passo San Pellegrino. La sciatrice nata a Lovere, infatti, ha dominato la scena, chiudendo con il tempo di 1:14.47, rifilando oltre un secondo a tutte le rivali e dimostrando di avere completato la gara perfetta. Al secondo posto troviamo Nicol Delago, ma con un distacco di ben ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Sofia Goggia vola nella prova della discesa libera : Sofia Goggia mette subito le cose in chiaro e risulta la più veloce nella prova di discesa disputata a Passo San Pellegrino in vista della gara di domani che assegnerà il titolo italiano di specialità. La bergamasca, che è a caccia del suo primo titolo nazionale in questa disciplinaa, ha completato la sua prova in 1’13″91, rifilando 25 centesimi a Francesca Marsaglia e 70 a Nicol Delago. Quarta posizione per Nadia Fanchini, con un ...

Sci alpino – Campionati italiani assoluti Passo San Pellegrino : Goggia comanda nella prova del DH femminile : Goggia è la più veloce in prova a Passo San Pellegrino davanti a Marsaglia e Nicol Delago: martedì caccia al primo titolo nazionale Sofia Goggia è stata la più veloce nella prova di discesa disputata a Passo San Pellegrino. La campionessa olimpica ha completato il tracciato in 1’13″91, con un tempo di 25 centesimi più basso rispetto a quello della compagna di Nazionale Francesca Marsaglia, e con 70 centesimi di vantaggio su ...

Sci alpino – Campionati italiani : Zingerle campione tricolore per la prima volta - battuto Hofer nel gigante : Hannes Zingerle campione italiano per la prima volta: batte Hofer e Maurberger nel gigante che chiude gli Assoluti di Cortina Hannes Zingerle si iscrive alla lista dei campioni italiani. L’altoatesino vince la medaglia d’oro agli Assoluti di Cortina chiudendo secondo la gara disputata sulla Vertigine alle spalle dell’austriaco Roland Leitinger, ovviamente fuori classica. Zingerle ha preceduto due corregionali, Alex Hofer ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Hannes Zingerle si impone nel gigante davanti a Hofer e Maurberger : Hannes Zingerle si è laureato campione italiano 2019 di slalom gigante, nel corso degli Assoluti in corso di svolgimento a Cortina d’Ampezzo. L’altoatesino classe 1995 ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 2:26.52, rifilando 57 centesimi ad Alex Hofer e poco meno di un secondo a Simon Maurberger che si è messo al collo la medaglia di bronzo. Il gigante odierno, in teoria, avrebbe visto il successo dell’austriaco ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Marta Bassino trionfa in gigante - titolo in slalom per Pietro Canzio : Continuano i Campionati Italiani di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Nella giornata odierna sono stati assegnati i titoli di gigante femminile e slalom maschile. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Marta Bassino e Pietro Canzio. Gara dominata da Marta Bassino in gigante, che aveva chiuso in vetta alla classifica anche la prima manche. La piemontese si è imposta con 96 centesimi di vantaggio su Federica Brignone (miglior tempo ...

Sci alpino - Stefano Gross operato al crociato destro. Intervento riuscito a Brescia : Stefano Gross si è sottoposto a un Intervento chirurgico a Brescia. Lo sciatore è stato operatore dal dottor Stefani come ha dichiarato a raceskimagazine.it: “Ho avuto problemi per tutta la stagione e prima di Kranjska Gora mi hanno detto che era praticamente andato il crociato del ginocchio destro. Ho tenuto duro e gareggiato altre due gare e poi mi sono fatto operare dal dottor Stefani a Brescia. La fase di riabilitazione verrà ...

Sci alpino – Infortunio Stefano Gross : intervento riuscito per l’azzurro : Operazione riuscita per Stefano Gross. Ora riabilitazione e in autunno sugli sci E’ andato tutto bene per Stefano Gross, operato al legamento crociato del ginocchio destro, a Brescia dal dottor Stefani, dopo una stagione particolarmente difficile, nella quale il 32enne fassano delle Fiamme Gialle ha lavorato tantissimo con il fisioterapista Luca Caselli per portare a termine le gare in calendario. Ora per lui un periodo di ...

Sci alpino – Campionati Assoluti di Cortina : Ronci davanti a Vinatzer dopo la prima manche dello slalom : slalom maschile agli Assoluti di Cortina: Ronci precede Vinatzer e Maurberger dopo la prima manche C’è Giordano Ronci in testa alla classifica provvisoria dello slalom maschile valido per i Campionati italiani Assoluti dopo la prima manche disputata a Cortina. Il 26enne atleta dell’Esercito ha sfruttato nel modo migliore il pettorale numero 1 e ora vanta 19 centesimi di vantaggio su Alex Vinatzer, campione del mondo juniores ...