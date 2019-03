Non è la d' Urso | Asia Argento | Maradona Jr | Eva Grimaldi e Imma Battaglia tra gli ospiti

Live – Non è la D’Urso : gli ospiti della terza puntata. ‘Annuncio clamoroso’ per Zanicchi e Malgioglio : Iva Zanicchi Mentre incomincia a scaldare i motori per la sedicesima edizione di Grande Fratello, Barbara D’Urso continua a tenere banco nel prime time del mercoledì sera di Canale 5. Nel terzo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera, la conduttrice napoletana accoglierà nel suo studio diversi ospiti. La protagonista dell’ “uno contro tutti” sarà Asia Argento; l’attrice, esclusa da X ...

Live Non è la D’Urso terza puntata ospiti e anticipazioni 27 marzo 2019 : Live NON È LA D’Urso terza puntata. Torna mercoledì 27 marzo 2019 il nuovo prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso terza puntata ospiti e anticipazioni 27 marzo 2019 Anche per la seconda puntata del nuovo show di Barbara D’Urso saranno presenti in studio moltissimi ospiti. Asia Argento sarà per la prima volta protagonista ...

Enrico Mentana - la battuta al vetriolo in diretta a Massimo Giletti : “Non vorrei che facessi Non è Non è l’Arena come la D’Urso” : “Ho letto sui social che abbiamo litigato ma ti sei dimenticato di dirmelo“, scherza così Enrico Mentana con Massimo Giletti durante il collegamento al TgLa7 per il lancio della nuova puntata di Non è l’Arena. Un chiaro riferimento alle voci circolate nei giorni scorsi per la maratona elettorale del direttore sulle elezioni regionali in Basilicata a discapito del talk del giornalista torinese, tensioni tra i due che sarebbero ...