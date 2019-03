Kean | il padre del calciatore della Juve | “Aiutiamoli a casa loro” E la Lega lo invita a

La Lega : Invitiamo il padre di Kean a fare la campagna elettorale per noi : ... ma dopo il suo intervento alla nota trasmissione di Radio Rai, saremmo contenti se il padre di Moise Kean accettasse il nostro invito a una serata conviviale di calcio, sport, storie familiari e di ...

Il padre di Kean : 'Sto con Salvini. I migranti? Aiutiamoli a casa loro' : Il leghista che non ti aspetti. Biorou Jean Kean, papà di Moise, talento della Juventus e della Nazionale, non ha dubbi: 'A me piace la Lega e la politica di Salvini', dichiara a 'Un giorno da pecora' su Radio 1. Immigrato ivoriano, è promotore del motto 'Aiutiamoli a casa loro', tanto che confessa di essere alla ricerca di 'un'associazione per ...

