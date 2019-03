Juve | Pjanic fra rinnovo | Real Madrid e un clamoroso scambio

Pjanic-Real Madrid - ora la Juve trema : tutti i dettagli : PJANIC REAL Madrid- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa spagnola, il Real Madrid sarebbe pronto a tentare l’assalto reale, e concreto al centrocampista della Juventus, il quale potrebbe essere sacrificato da Paratici solamente dinanzi ad un’offerta monstre. Zidane avrebbe indicato il centrocampista bianconero come potenziale sostituto di Modric. Un nuovo Real Madrid che […] L'articolo Pjanic-Real ...

Genoa-Juventus - Pjanic non nasconde l’amarezza per la sconfitta : Genoa-Juventus – Al termine del match tra i grifoni e bianconeri, conclusosi con la prima sconfitta in campionato per i campioni d’Italia, è arrivato il commento di Miralem Pjanic. Il centrocampista ha invitato tutti a non cercare scuse, a anzi a riflettere su quanto accaduto. Genoa-Juventus, le parole di Pjanic Il messaggio di Pjanic su […] More

Juventus - Pjanic : 'Non cerchiamo scuse - concentriamoci su cosa non ha funzionato' : La Juventus nel match delle 12:30 contro il Genoa ha perso per 2-0 la sua prima partita in questo campionato. I bianconeri erano ancora provati dopo la grande vittoria contro l'Atletico in Champions League e perciò un calo fisiologico era più che prevedibile. Adesso i bianconeri cercheranno di sfruttare la pausa per ricaricare le energie e soprattutto per ritrovare alcuni giocatori che adesso sono fermi ai box. Al termine della gara di oggi, ...

Genoa-Juventus - le probabili formazioni : rientrano Pjanic e Cancelo : GENOA JUVENTUS probabili formazioni – Tutto pronto per il match di Marassi Genoa-Juventus, valido per la 28° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Prandelli e Allegri. Genoa Juventus probabili formazioni Genoa-Juventus, le scelte dei tecnici Nel Genoa di Prandelli prove di 4-4-2 a Pegli nell’amichevole contro il Baiardo. La principale […] L'articolo Genoa-Juventus, le probabili formazioni: rientrano Pjanic e ...

Juve - Pjanic lancia la campagna di raccolta fondi Unicef su Wishraiser : Miralem Pjanic è il protagonista della prima campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Wishraiser in favore dell’Unicef Italia a sostegno dei bambini più vulnerabili del mondo, che hanno bisogno di acqua sicura, nutrizione, istruzione, salute e protezione. La campagna permetterà ad un fortunato donatore e un suo accompagnatore, di assistere al match Juventus-Milan allo Juventus Stadium direttamente dallo SkyBox del giocatore. ...

Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid/ Quote : Pjanic-Niguez - duello al centro : Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid: le Quote e le scelte degli allenatori per la partita che vale come ritorno degli ottavi in Champions League.

Juve-Atletico - -2 : rischiano Dybala e Pjanic - dubbio per Simeone. L'arbitro... : Secondo La Gazzetta dello Sport , il bosniaco potrebbe, infatti, lasciare il posto a Emre Can, mentre al momento Mandzukic è in vantaggio sull'argentino, che potrebbe partire ancora una volta dalla ...

Juve : Pjanic in tribuna con la famiglia di di Kean - ora testa all'Atletico : TORINO - Dopo la vittoria convincente contro l' Udinese di ieri sera all'Allianz Stadium, la Juve si concentra sull'importantissima sfida di martedì nel ritorno di Champions League contro l' Atletico ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Udinese : Cancelo - Pjanic e Mandragora squalificati : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per l'anticipo che apre la 27giornata di Serie A, oggi 8 marzo,.

Napoli-Juve - Pjanic : “le decisioni dell’arbitro devono essere rispettate” : “Le decisioni dell’arbitro devono essere rispettate, cosi’ come i verdetti del campo”. Sono le parole di Miralem Pjanic che commenta il successo nella gara di campionato della Juventus contro il Napoli. Il centrocampista bosniaco è andato in gol su calcio di punizione, poi l’espulsione. “Passare dall’euforia per il gol, alla colpa di aver lasciato i compagni in 10, per tornare alla gioia di una ...

Juventus - Pjanic : 'Decisioni dell'arbitro sempre da rispettare come i verdetti del campo' : Ieri sera, la Juventus si è imposta per 1-2 contro il Napoli grazie alle reti di Miralem Pjanic e Emre Can. I bianconeri adesso hanno sedici punti di vantaggio sugli azzurri. La vittoria di ieri sera, consente alla Juve di pensare solo alla Champions League e alla rimonta da compiere contro l'Atletico Madrid. I giocatori bianconeri prima di rivolgere tutte le attenzioni alla sfida contro gli spagnoli hanno voluto esultare per la bella vittoria ...