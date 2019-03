Invito all' acquisto per Burberry

Invito all'acquisto per Antofagasta : Chiusura del 26 marzo Bene la compagnia mineraria , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,36%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo,...

“The Breath of Nature” : omaggio alla bellezza - Invito alla consapevolezza nel libro del reporter Luca Bracali : Il fotografo e documentarista Luca Bracali presenta la sua tredicesima opera, Il Respiro della Natura (The Breath of Nature), composta di due volumi raccolti in un cofanetto, proposti nelle lingue italiano, inglese, francese e tedesco. Gli alberi e le piante sono il tema principale delle 250 fotografie, scattate in anni di esplorazioni in 141 paesi; vi è inoltre nel secondo volume un approfondimento sul vivaismo toscano, sulla sua tradizione e ...

Papa Francesco in Campidoglio auspica “rinascita morale della città”. Poi l’Invito all’integrazione : “Dignità delle periferie” : Un auspicio per “una rinascita morale e spirituale della città”. Dopo le ultime vicende giudiziarie che hanno scosso il comune di Roma, Papa Francesco è arrivato in Campidoglio dove ha pronunciato un discorso soft sul tema della legalità, ma qualche riferimento non è mancato. E rivolgendo un appello all’accoglienza dei migranti. Bergoglio è stato il quarto Pontefice a varcare la soglia della sede del Comune di Roma, accolto ...

Grazie dell’Invito In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci ma usciamo dalla porta di servizio (audio e testo) : Che dire di lei, di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Che dire: è una canzone. Sì. Una bella canzone? Forse no. Un singolo che entra Papa (con fumata più plumbea che bianca) ed esce Cardinale, esce Cardinale nel ritornello e pure a gambe levate, percorrendo la Via della Conciliazione a rotta di collo e in affanno chiedendosi perché, tutto questo, dovesse capitare alle nostre orecchie. Si parte bene con la ...

BENIAMINO DI BERNARDO / Uomini e Donne : ballo e Invito a cena per Engy... : BENIAMINO Di BERNARDO continua a cercare l'amore al trono Over di Uomini e Donne: 'Voglio una donna elegante e magra, non grossolana!'

Xi non vedrà il Papa - ma storico Invito dalla Cina al Vaticano : Un altro gesto che nell'economia cinese implica un cammino in atto. 'Il mancato incontro a Roma tra Francesco e Xi non è quindi indice di una volontà di raffreddare i rapporti. Semmai è una occasione ...

Invito all'acquisto per Banca Mediolanum : Chiusura del 14 marzo Bene la società che opera nel settore Bancario e assicurativo , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , con un rialzo dello 0,96%. Operatività odierna: Il quadro tecnico ...

Invito all'acquisto per Visa : Chiusura del 12 marzo Bene Visa , tra i componenti del Dow Jones , con un rialzo dello 0,76%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' acquisto di Visa ai prezzi attuali ...

Invito all'acquisto per National Grid : Chiusura dell'8 marzo Bene National Grid , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,73%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai ...

Doverosi chiarimenti su Vodafone Exclusive a marzo : Invito all’attivazione ad alcuni clienti : Potreste aver ricevuto una notifica dall'app MyVodafone per l'attivazione di Vodafone Exclusive, il pacchetto a pagamento che dà diritto ad una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di consultare le mappe senza consumare i GB della propria offerta (Vodafone Pass Maps, compatibile con le maggiori applicazioni di navigazione, come Google Maps, Waze, Sygic, Here WeGo, TomTom Go mobile, etc.), un ingresso al cinema presso le sale convenzionate ...

NBA – Scarso in difesa - LeBron James risponde alle critiche : “Invito tutti a sfidarmi - vediamo come finisce” : LeBron James criticato per il suo Scarso impegno in fase difensiva: il numero 23 dei Lakers risponde per le rime e invita ogni avversario ad affrontarlo in isolamento I Lakers sono ben distanti dalle migliori 8 della Western Conference e rischiano di non giocare la postseason. Per questo motivo, LeBron James ha deciso di attivare la ‘Modalità Playoff’. I risultati si sono visti nel successo sui Pelicans, arrivato grazie ai 33 ...

Invito all'acquisto per Danieli : Chiusura del 22 febbraio Bene la multinazionale friulana , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , con un rialzo dello 0,11%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per l'...

Invito all'acquisto per Safran : Chiusura del 20 febbraio Bene la società ingegneristica , tra i componenti del CAC40 , con un rialzo dell'1,47%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da ...

Invito all'acquisto per Legal & General : Chiusura del 19 febbraio Bene Legal & General , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,86%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Legal & ...