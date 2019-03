Draghi | rischi al ribasso per l' eurozona | Bce pronta ad agire

tg.la7

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Da segnalare anche le parole del ministro dell'Economia Tria : il deficit dell'Italia è sotto controllo, ma dobbiamo tagliare il debito. non possiamo avere una stretta alle nostre politiche fiscale a ...

Affaritaliani : Draghi: 'Rischi per economia al ribasso' La Bce è pronta ad intervenire - Affaritaliani : Draghi: «Rischi per economia restano al ribasso, Bce è pronta ad intervenire» - zazoomblog : Draghi: Rischi al ribasso nellEurozona ma la Bce non è a corto di munizioni - #Draghi: #Rischi #ribasso -