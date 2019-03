Copyright | chi copia paga | in palio il tesoretto da 48 miliardi di Google e Facebook

Riforma del Copyright : un buon compromesso che apre a qualche rischio : Con il voto di Strasburgo la Riforma del copyright è in dirittura d'arrivo. È stato un lungo e combattuto percorso, la sintesi finale che la direttiva esprime trova sui punti più controversi una buon equilibrio anche se è difficile nascondere che apre anche a qualche rischio.È certamente positivo il principio sancito dall'art 15 che impegna gli Stati membri a provvedere perché sia pagato l'utilizzo dei ...

Copyright - Parlamento Ue approva la riforma. “Equo compenso a chi detiene diritto d’autore” : Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d’autore. Il via libera dall’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d’autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul Copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web. Per la ...

La legge sul Copyright è un freno all'anarchia digitale : L'intervento del direttore Claudio Cerasa alla trasmissione radiofonica Non stop news su Rtl 102,5 di questa mattina.

Sul Copyright il giorno della verità a Strasburgo : in aula non scontato il voto sulla riforma chiesta dagli editori : Wikipedia è a lutto, almeno nella versione italiana e portoghese. I Verdi sono sul piede di guerra da tempo. Il M5s anche: promette di votare contro domani se non verranno accolte le richieste di modifica all'articolo 11 e 13, i più dibattuti di una riforma del copyright che nell'aula di Strasburgo rischia molto. Sono spaccati tutti i gruppi. La Lega è contraria, ma - per dire - l'alleata di Matteo Salvini, Marine Le Pen, ha ...

Copyright - Wikipedia Italia oscurata prima del voto A rischio l informazione indipendente' : 'Senza contare che contenuti legittimi, perché coperti dal diritto di cronaca oppure di satira, così come alcune pubblicazioni a uso didattico, potrebbero essere immotivatamente bloccati. L'onere ...

Wikipedia si oscura per protesta. L’enciclopedia online si schiera contro la direttiva UE sul Copyright : Wikipedia si oscura per protesta. La più famosa enciclopedia del web ha deciso sin dalle prime ore della giornata di impedire l’accesso ai contenuti in vista del voto del Parlamento Europeo del 26 marzo, quando la plenaria di Strasburgo voterà la normativa sui diritti d’autore. Secondo i gestori dell’enciclopedia, “la direttiva imporrà ulteriori oneri di licenza ai siti web che raccolgono e organizzano le notizie e ...

L’Italia vota contro la riforma sul Copyright : “La direttiva mette a rischio i diritti dei cittadini” : L’Italia ribadisce il suo «no» alla riforma europea del copyright. Il governo ha votato contro il testo approvato la scorsa settimana dal tavolo negoziale tra le tre istituzioni Ue. Ma non è bastato, visto che la proposta ha ottenuto la maggioranza al Coreper, l’organismo che riunisce i rappresentanti permanenti dei 28 governi....