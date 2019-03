Brexit | Tusk | sempre più vogliono restare

La Brexit è rinviata e ora tocca ai Comuni : “All'inferno c'è ancora tanto spazio” - avverte Tusk : A febbraio il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk aveva detto che c'era un posto speciale dell'inferno riservato a chi ha promosso l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza avere un piano. Ieri Tusk è tornato sul tema, in una conferenza stampa che ha avuto anche momenti leggeri, do

Brexit - Tusk : “Per Londra tutte le opzioni aperte fino al 12 aprile”. May : lasceremo l’Ue : La data della Brexit è stata spostata di due settimane, dal 29 marzo al 12 aprile, nella speranza che la Camera dei Comuni approvi già la prossima settimana. È questa in sostanza l’intesa raggiunta tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea a 27 e il primo ministro britannico, Theresa May, dopo una lunga maratona negoziale sulla Brexit. Q...

Brexit - May chiede un rinvio al 30 giugno. Tusk : proroga possibile se c'è l'accordo : Un rinvio della Brexit fino al 30 giugno e un nuovo voto sull'accordo di uscita, già bocciato due volte. Questo il piano di Theresa May per uscire dalla profonda crisi costituzionale e politica in cui si è cacciato il Paese, quando mancano, in teoria, appena nove giorni al termine del 29 marzo. Una proposta che a Westminster scontenta tutti. Mentre a Bruxelles il Presidente del ...

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...