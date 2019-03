Atletico Montecompatri calcio | III cat ancora corsaro | Capri | “Ora proviamo a vincerle

Atletico Montecompatri - Zanotti : «Gli obiettivi erano altri - ma non molliamo» : Monte Compatri, Rm, - L'Atletico Montecompatri si è dovuto inchinare alla praticità del Don Dino Puglisi, seconda forza del girone B di Terza categoria. La squadra di Nettuno si è imposta 2-0 in terra ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Zanotti : “Gli obiettivi erano altri - ma non molliamo” : Roma – L’Atletico Montecompatri si è dovuto inchinare alla praticità del Don Dino Puglisi, seconda forza del girone B di Terza categoria. La squadra di Nettuno si è imposta 2-0 in terra castellana e ha frenato la voglia di rincorsa del gruppo di mister Daniele Nardi verso le prime posizioni. “La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, ma purtroppo a causa di una disattenzione siamo andati in svantaggio a una decina di ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Verginelli : «Dobbiamo dare tutti qualcosa in più» : Roma – Un’altra partita condizionata da episodi arbitrali poco fortunati per l’Atletico Montecompatri che nel match di sabato scorso sul campo del San Michele (attuale terzo della classe) ha incassato un bruciante 3-1. «Il primo tempo è cominciato in maniera nervosa ed è proseguito senza grosse emozioni – racconta il centrocampista offensivo classe 1988 Alessandro Verginelli – L’occasione migliore, però, l’abbiamo avuta noi con un tiro di Bordi ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Bordi : «La goleada col Montelanico? Ci voleva proprio» : Roma – L’Atletico Montecompatri si è “sfogato”. La squadra di mister Daniele Nardi, che milita nella Terza categoria, ha vinto con un tennistico 6-0 il match casalingo contro il Montelanico. «Una goleada che ci voleva» sorride Francesco Bordi, esterno offensivo classe 1989 (ma autentico jolly della formazione castellana) che è stato uno dei sei autori diversi delle marcature dei padroni di casa assieme a Veglianti, Moroncelli, Alessio ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Veglianti è sicuro : «Finiremo tra le prime cinque» : Roma – Dopo l’impresa sul campo dell’Atletico Torres secondo della classe, l’Atletico Montecompatri non riesce a prendere un altro “scalpo di prestigio”. A Marino, nell’ennesima trasferta dell’ultimo periodo, la capolista Lucky Junior si è imposta per 3-1 sulla squadra di mister Daniele Nardi. «Avremmo voluto giocarcela meglio, ma quando giochi contro un avversario di questo valore e alcuni episodi ti girano contro, è difficile riuscire a ...

Atl. Montecompatri (calcio - III cat.) - Nardella e il colpaccio con l’Atletico Torres : «Ci voleva» : Roma – l’Atletico Montecompatri batte finalmente un colpo nel 2019. Ed è un colpo grosso. La squadra di mister Daniele Nardi ha violato il campo dell’Atletico Torres per 2-1: nessuno fino a domenica scorsa era passato sul campo di Torbellamonaca. «Una vittoria che ci voleva perché venivamo da tre partite senza vittorie – dice Fabio Nardella, autore del gol del momentaneo pari – E’ stata una gara dall’elevato tono agonistico, molto tesa. ...