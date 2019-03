Assunti per il decretone | tutti i numeri per il reddito di cittadinanza e

Ex Ilva - ArcelorMittal condannata per comportamento anti-sindacale. “Ignoti i criteri di scelta di Assunti ed esuberi” : Arcelor Mittal ha assunto una condotta antisindacale nella selezione del personale da assumere durante la fase di subentro nella gestione dell’ex Ilva di Taranto. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale del lavoro, Lorenzo De Napoli, accogliendo il ricorso presentato dal sindacato Usb affermando che l’azienda è stata inadempiente rispetto ad alcuni punti contenuti nell’accordo sindacale firmato al ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 6 ...

F35 - Moavero : “Mantenere impegni Assunti. Ma c’è spazio per un negoziato” : Palazzo Chigi aveva diramato un comunicato dopo il vertice tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: il conto degli F35 ordinati l’anno scorso si paga, ma per il resto si vedrà. Ora nel nuovo strappo tra gli alleati di governo M5s e Lega si inserisce il ministro degli Esteri Enzo Moavero. “Il mio parere è che gli impegni presi vadano mantenuti” ha detto Moavero rispondendo, durante “L’intervista” di ...

Mobilità docenti : le operazioni si svolgeranno in tre fasi anche per i neoAssunti : Da ieri 11 marzo 2019 e sino al 5 aprile 2019, nella sezione di Istanze Online del Miur, tutti i docenti (di ogni ordine e grado d'istruzione) con contratto a tempo indeterminato compresi i neoassunti dall' 1/9/2018, possono presentare domanda di Mobilità per l’a.s. 2019/20. Le operazioni si svolgeranno in tre fasi: comunale, intercomunale e interprovinciale (nel limite del 40% delle disponibilità). I docenti la cui domanda di Mobilità sarà ...

Mobilità 2019 - chiarimenti per i neoAssunti a.s 2018/2019 : Come annunciato già da diversi giorni, l’apertura della finestra per la presentazione della domanda di Mobilità, avverrà tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. I docenti interessati, come ogni anno, avranno a disposizione un mese per poter presentare la relativa domanda. In attesa di ciò, tra gli insegnanti sono sorti alcuni interrogativi, soprattutto tra coloro che risultano essere neo immessi in ruolo nel corrente a.s 2018/2019. ...

Mobilità : esclusi i neoAssunti - essa sarà solo per i docenti in ruolo : Com'è noto, l'unica finestra della domanda di Mobilità (di cui per i passaggi di cattedra e di ruolo, sia provinciali che interprovinciali, è riservato il 10% delle disponibilità) del personale scolastico si aprirà tra la fine del mese di aprile e inizio di maggio. Quest'anno ci sarà anche un'unica data (all'incirca a metà del mese di giugno) in cui saranno pubblicati tutti i trasferimenti, ciò permetterà di sfruttare per tempo tutti i posti che ...

Roma. Vigili neo Assunti subito operativi nei Municipi : Sono entrati in servizio i 407 agenti neoassunti nel Corpo di Polizia di Roma Capitale. I nuovi Vigili sono stati