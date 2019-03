Svelato il design dell’altoparlante realizzato da IKEA in collaborazione con Sonos

tuttoandroid

(Di martedì 26 marzo 2019) Ilfinale di Symfonisk sembra molto simile a quello del prototipo originale chehanno mostrato lo scorso anno. Analizziamolo insiemeL'articoloildell’altoparlantedainconproviene da TuttoAndroid.

LasAtoni : RT @HMbyrepower: Svelato il design definitivo della #Sion di @SonoMotors, la monovolume #elettrica alimentata anche dai pannelli fotovoltai… - MichiPor : RT @HMbyrepower: Svelato il design definitivo della #Sion di @SonoMotors, la monovolume #elettrica alimentata anche dai pannelli fotovoltai… - SPEARBNATION : RT @Ateez_Ita: [??] ATEEZ IN MILAN PROJECT(S) The Expedition Tour: Special Present, STICKERS !!! Ecco svelato il design degli sticker in re… -