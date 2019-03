ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Il Campidoglio può decidere di spostare gli ambulanti, ibar e gli urtisti. Così hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della. Una notizia che la prima cittadina Virginiafa subito sua commentandola in un tweet: “Addiobar e bancarellemonumenti e da piazze storiche.ha respinto ricorso ambulanti. Ringrazio mio predecessore Ignazio Marino per aver avviato iter. Avanti per il decoro e la legalità nella nostra città”.Il Campidoglio – e le amministrazioni comunali in genere – spiegano dalla, hanno il “potere” di spostare dalle aree di interesse culturale e architettonico le bancarelle dei venditori ambulanti, ibar e gli urtisti che stazionanoa piazze storiche e monumenti assegnando loro una collocazione alternativa. Laha respinto il ricorso degli ambulanti ...

Corriere : Donna uccisa a Sora, sconto di pena da Cassazione: «Fu discontrollo di impulsi» - pleporace : RT @direttorealtro: La Cassazione: via i camion-bar davanti ai monumenti di Roma. La sindaca Raggi esulta e ringrazia anche l'ex sindaco Pd… - Noovyis : Un nuovo post (Roma, Cassazione: “Via i camion-bar davanti ai monumenti”. Raggi esulta e ringrazia anche l’ex sinda… -