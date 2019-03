Muore improvvisamente a 13 anni: a ucciderla una dose di ecstasy (Di martedì 26 marzo 2019) La morte di Eboney Cheshire, una ragazza inglese di tredici anni, inizialmente era stata definita “inspiegabile”. La studentessa, che era stata trovata priva di sensi in casa, è morta il 3 dicembre scorso in ospedale. A ucciderla, secondo quanto emerso dopo l’autopsia, sarebbe stata una dose di ecstasy.



