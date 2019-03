MotoGp | Qatar | confermata la vittoria di Dovizioso

MotoGp - sentenza Ducati : confermata vittoria Dovizioso in Qatar - spoiler regolare : La Ducati ha vinto, ed è un successo importante quanto quello ottenuto in pista in Qatar. La prima "gara", per così dire, fuori dalle piste della storia della MotoGP è stata assegnata alla squadra di ...

MotoGp - Andrea Dovizioso rischia di perdere la vittoria del GP Qatar? Domani la sentenza sul caso spoiler : Venerdì 22 marzo potrebbe arrivare la sentenza in merito allo spoiler montato dalla Ducati durante il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP andato in scena due settimane fa. La gara è stata vinta da Andrea Dovizioso che ha battuto Marc Marquez ma, a detta di tutti gli avversari (Yamaha esclusa), il successo del forlivese è dovuto anche all’irregolarità di uno spoiler montato sul posteriore della moto. Secondo Honda, Suzuki, ...

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - il team di Borgo Panigale non cambia idea : in Argentina con la stessa configurazione del Qatar : E’ guerra aperta tra Ducati e Honda, il team di Borgo Panigale non si fa intimidire: in Argentina con la stessa configurazione del Qatar La stagione 2019 di MotoGp è iniziata nel segno delle polemiche: dopo la vittoria di Dovizioso al Gp del Qatar, quattro team hanno protestato per un’irregolarità sulla Desmosedici Gp del forlivese. E’ stato presentato un ricorso alla Corte d’Appello della FIM per lo spoiler montato ...

MotoGp – Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : “il motore Honda è molto forte” : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo ‘rosso’ composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l’esaltante primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp vinto da Andrea Dovizioso, tante sono state le polemiche che hanno caratterizzato il Gp del Qatar. Tra queste quella che riguarda il deflettore del forcellone della Desmosedici dei piloti del team Ducati ...

MotoGp – Ciabatti difende la vittoria di Dovizioso in Qatar : “ricorso senza fondamento” : Paolo Ciabatti parla a difesa della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati convinto delle proprie idee Paolo Ciabatti torna sull’argomento che ha tenuto banco dopo il primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. In Qatar, la vittoria di Andrea Dovizioso è stata temporaneamente sospesa in attesa della decisione della Corte d’appello della Fim sull’utilizzo del deflettore montato ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «In Qatar non riuscivo a sorpassare» : ROMA - Nel primo giro è scivolato dalla pole in settima posizione, non riuscendo più a recuperare. Il debutto stagionale di Maverick Viñales, nel Gp del Qatar, non è stato il massimo, e il ...

MotoGp - la rivelazione di Davide Brivio : “il reclamo contro la Ducait? Ecco cosa gli avevamo detto prima del Gp del Qatar” : Il team manager della Suzuki, uno dei quattro Costruttori che ha presentato reclamo contro la Ducati, ha svelato un retroscena relativo ai giorni precedenti al Gp del Qatar La questione non è affatto chiusa, la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar resta sub judice, in attesa che la Corte d’Appello della FIM di Ginevra prenda la propria decisione sullo spoiler presentato dalla Ducati a Losail. AFP/LaPresse Un componente che, ...

MotoGp – Vittoria Dovizioso in Qatar - Ciabatti contro gli altri team : “potevano chiedere spiegazioni prima di andare così in là” : Paolo Ciabatti sulla Vittoria ‘congelata’ di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati palesa la sua opinione Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la Vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento della direzione gara, a causa del deflettore montato sotto ...

MotoGp Qatar - il caso Dovizioso ai raggi X. Le accuse e la difesa della Ducati : Si litiga già in Motogp 2019. Neppure il tempo di chiudere la prima gara della stagione che il gruppone dei team si è diviso, spaccato, in due fazioni agguerrite. E pronte a darsi battaglia a testa ...

MotoGp – Rins arrabbiato dopo la gara in Qatar : “la strategia di Dovizioso mi ha fatto incazzare perchè…” : Alex Rins mastica amaro dopo il quarto posto con il quale ha terminato il Gp del Qatar: il pilota Suzuki convinto di poter fare di meglio, ma penalizzato dalla strategia di Dovizioso Per Alex Rins la prima gara del calendario di MotoGp si è conclusa con 4° posto. Il pilota Suzuki, apparso molto veloce fin dai test invernali, si è confermato sul circuito di Losail anche in gara ufficiale, piazzandosi però solo ai piedi del podio. Un ...

MotoGp - GP Qatar. Guido Meda : i vantaggi del reclamo contro la Ducati : L'arrivo di Massimo Rivola in Aprilia , con la sua grande esperienza in Formula 1 e l'abilità a maneggiare i cavilli regolamentari come pochi altri nel mondo, ha rappresentato per gli altri ...

MotoGp – Iannone enigmatico sui social - il messaggio sibillino dopo il Qatar : “mi interessa solo ciò che ho oggi” : Iannone ed il suo messaggio sibillino nel cuore della notte, il pilota palesa i suoi pensieri più profondi: c’entra Belen o la MotoGp? dopo il primo Gran Premio di stagione in Qatar, è già tempo per Andrea Iannone di tirare le somme. La gara sul circuito di Losail non ha regalato al pilota un posto in classifica tra i più ambiti, eppure il messaggio lasciato dal motociclista di Vasto nella notte sui social non ha un ‘sapore ...