Maltempo | gelo in Bergamasca | ghiacciate le cascate del Serio

Maltempo - forti raffiche di vento e gelo. 4 morti nel Lazio : Da nord a sud, sull'Italia si è abbattuto un forte Maltempo. Nel pomeriggio di sabato 23 febbraio, a Capena, alle porte di Roma, un uomo - sbilanciato da una folata di vento, ha perso l'equilibrio ...

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Quarta vittima un 14enne. Due feriti in Campania. TUTTI GLI ...

Maltempo - vento fortissimo e gelo al centro/sud : 3 morti e numerosi feriti - un mercantile incagliato - danni e disagi [LIVE] : Sabato di Maltempo, danni, feriti e vittime: si registrano finora 3 morti nel Lazio, un mercantile incagliato a Bari, uno scontro tra navi a Ischia. Forti raffiche di vento gelido stanno spazzando il centro/sud dell’Italia: tanti i crolli e i forti disagi nei collegamenti marittimi, sospesi nel Golfo di Napoli. Questa mattina ad Alvito, nel Frusinate, è crollato un muro di due metri a causa del forte vento: un 71enne e un 73enne sono morti ...

Maltempo - vento fortissimo e gelo al centro/sud : 3 morti e numerosi feriti - un mercantile incagliato - danni e disagi : Sabato di Maltempo, danni, feriti e vittime: si registrano finora 3 morti nel Lazio, un mercantile incagliato a Bari, uno scontro tra navi a Ischia. Forti raffiche di vento gelido stanno spazzando il centro/sud dell’Italia: tanti i crolli e i forti disagi nei collegamenti marittimi, sospesi nel Golfo di Napoli. Questa mattina ad Alvito, nel Frusinate, è crollato un muro di due metri a causa del forte vento: un 71enne e un 73enne sono morti ...

Maltempo in Italia - vento forte e gelo : vittime e disagi in diverse città. FOTO : Maltempo in Italia, vento forte e gelo: vittime e disagi in diverse città. FOTO Le raffiche di vento gelido stanno spazzando il Centro e il Sud. Due morti ad Alvito, nel Frusinate, per il crollo di un muro e uno a Guidonia per la caduta di un albero (IL LIVEBLOG ). Un mercantile si è arenato sul litorale di Bari, due navi si sono ...

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Due feriti in Campania. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Parole ...

Maltempo - tre morti nel Lazio : Centro-Sud tra gelo - neve e vento : gelo, neve e violente raffiche di vento: è tornato il Maltempo in Italia, in particolare al Centro-Sud. Tre vittime nel Lazio: due anziani sono morti ad Alvito, vicino a Frosinone, per il crollo di un muro che a causa del forte vento ha travolto in tutto quattro persone. A Guidonia, alle porte di Roma, un pino si è abbattuto su un’auto in via Maremmana, uccidendo sul colpo il conducente. La vittima, a bordo di una Fiat Panda, è un romeno di 45 ...

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Due morti nel Frusinate. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due morti nel Frusinate. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo due persone. TUTTI GLI ...

Maltempo : gelo - vento e neve al sud. Nel napoletano un albero cade su un auto : Torna l'inverno, ma per poco al Centrosud: l'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una parte dell'Italia. A San Sebastiano al Vesuvio, nel ...

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo le due persone a bordo. raffiche di vento e neve anche in pianura. TUTTI GLI ...

Maltempo in arrivo al Centro Sud : FS attiva la preallerta dei piani neve e gelo : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, sabato 23 febbraio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni. I servizi commerciali potranno essere eventualmente ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : L'infografica sul fronte siberiano di ilMeteo.it Arriva il gelo: le previsioni per sabato 23 febbraio Cronaca Meteo, nel weekend temperature giù anche di 15 gradi Al Nord: al mattino nubi basse e ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : Allerta gelo emesso dall'aeronautica militare dalle prime ore di sabato e per almeno 24 ore. Pioggia in arrivo al Sud, in Sicilia e sulla costra adriatica. Neve sull'appennino meridionale

Maltempo e gelo in Calabria : avviato l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale : È partito l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale a seguito dell’ondata di Maltempo e gelo che ha colpito nei mesi scorsi la Calabria. Sono infatti in corso le ispezioni da parte dei tecnici del dipartimento regionale all’Agricoltura per monitorare i danni subiti dalle imprese calabresi. Una sorta di mappatura che sta interessando gran parte delle aziende agricole calabresi prime vittime delle avversità meteorologiche che hanno ...