Il papà di Kean | «Sono leghista | mi piace Salvini La Juve non mi dà i biglietti per lo

(Di martedì 26 marzo 2019) Ildi Moise, l’attaccante dellantus e della Nazionale, è stato intervistato alla trasmissione radiofonica di Radiouno “Un Giorno da Pecora”.Biorou Jean, questo il nome, ha raccontato che da piccolo Moise era interista perché gliva Oba Oba Martins: «Mi chiedeva di comprargli la maglia di Martins. Da bambino giocava nel Torino, l’ho mandato io allantus perchéntino».Ildiha però raccontato di aver un problemacon lantus: «Non me ne danno per andare allo stadio. C’è stato un problema. Io e sua madre siamo separati e lei in passato voleva portare il ragazzo in Inghilterra. Tranquillizzai lantus, dissi: datemi due trattori e io lo farò rimanere in Italia. Loro dissero che non ci sarebbero stati problemi. E invece non solo non ho mai visto i trattori ma nemmeno i. Non mi ricevono neanche ...

