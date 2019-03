Il 20% delle donne perde ore di sonno per colpa dello smartphone

Olimpiadi Tokyo 2020 - si entra nel vivo delle qualificazioni. I prossimi appuntamenti con l’Italia e le chance degli azzurri : Manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e siamo ormai entrati nel pieno delle qualificazioni per l’appuntamento più importante del quadriennio, gli atleti inseguono il sogno a cinque cerchi e sono pronti ad affrontare le durissime selezioni che metteranno in palio i pass per il Sol Levante. Qualificarsi ai Giochi è diventato sempre più complicato, i criteri di ammissione sono sempre più stringenti e bisognerà davvero dare il ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di mercoledì 27 marzo 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 26 marzo 2019, anticipazioni puntata n. 142: Andreina Mandelli (Alice Torriani) spinge Adelaide (Vanessa Gravina) ad avvisare i carabinieri della scomparsa di Riccardo (Enrico Oetiker), cosa che però va contro la volontà di Umberto (Roberto Farnesi)… Nora (Gaia Messerklinger) è decisa a riconquistare il marito Sandro (Luca Capuano) e così mette in mostra tutto il suo fascino… Il ritrovamento del cappotto ...

Da Mondello a Cefalù - le 16 spiagge bandiere verdi 2019 delle Sicilia a misura di bimbo : Nel 2019 in 16 spiagge della Sicilia sventolerà la bandiera verde, il riconoscimento assegnato da oltre 2mila pediatri italiani coordinati dal prof. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera Università Ludes di Malta, alle spiagge ritenute adatte ai bambini. In Italia sono 142. La Calabria si riconferma anche per quest’anno la prima regione a misura […] L'articolo Da Mondello a Cefalù, le 16 spiagge bandiere verdi 2019 delle ...

Il Paradiso delle Signore 27 marzo 2019 : Il cappotto di Riccardo è insanguinato : A Villa Guarnieri viene riportato il cappotto di Riccardo, macchiato di sangue e fango. La famiglia è sotto shock. Cosa sarà successo al ragazzo?

Karate - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. 22 azzurri a caccia delle medaglie : Tutto pronto: dal 28 al 31 marzo a Gudalajara in Spagna in programma gli Europei di Karate. Sui tatami iberici si presenteranno al via ben 22 azzurri che andranno a caccia delle medaglie continentali. Andiamo a scoprire i convocati dell’Italia: Kata Viviana Bottaro Mattia Busato Kumite Lorena Busà (-55 kg) Laura Pasqua (-61 kg) Silvia Semeraro (-68 kg) Clio Ferracuti (+68 kg) Angelo Crescenzo (-60 kg) Luca Maresca (-67 kg) Luigi Busà ...

Sci velocità - Coppa del Mondo Vars 2019 : troppo vento - gara annullata. Validi i risultati delle qualificazioni - Origone e Greggio sul podio! : Il troppo vento che c’era sin dal mattino in quel di Vars, in terra francese, ha costretto la giuria ad annullare la gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci velocità 2019: restano Validi dunque i risultati della qualificazione di ieri. Può esultare dunque l’Italia che va a prendersi altri due podi, a pochi giorni dall’esaltazione dei risultati dei Mondiali. Al maschile è secondo Simone Origone: 227.129 km/h per ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : ottime notizie da trap femminile e skeet maschile - ora bisogna completare il quadro delle carte olimpiche : L‘Italia del Tiro a volo sorride a denti stretti al termine della Coppa del Mondo di Acapulco, in Messico: da una parte la spedizione azzurra ha completato il contingente per trap femminile e skeet maschile grazie al successo di Jessica Rossi ed al secondo posto di Gabriele Rossetti, dall’altro la nostra Federazione è ancora a mani vuote per quanto riguarda skeet femminile e trap maschile. Ricordiamo infatti che le carte olimpiche ...

Rapporto globale sulle crisi alimentari 2019 : il 2 Aprile un evento ad alto livello sulla prevenzione delle crisi future : Gli ultimi dati su quante persone nel mondo soffrono di fame acuta saranno resi noti martedì 2 Aprile 2019 a Bruxelles, al lancio dell’edizione di quest’anno del Rapporto globale sulle crisi alimentari. Il Rapporto globale mette insieme dati e analisi, regionali e nazionali, per presentare l’ultimo quadro globale sull’insicurezza alimentare e nutrizionale acuta, le sue tendenze ed i fattori determinanti. Si tratta di ...

Prova la nuova Lamborghini al raduno delle supercar ma qualcosa va storto. La figuraccia vale 200mila euro : Fuoriprogramma durante il raduno organizzato dal concessionario di auto di lusso Hr Owen a Londra, nel quartiere di Acton. Un automobilista ha voluto Provare il suo ultimo acquisto e così si è messo alla guida della sua Lamborghini su una strada stretta e con parcheggi ai lati, decisamente non molto adatta a particolari prodezze. Dopo pochi secondi l’uomo ha perso il controllo, ha colpito un albero per poi finire con la sua supercar contro ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni e trame dall’1 al 5 aprile 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE daily da lunedì 1 a venerdì 5 aprile 2019: Mentre Luca viene accolto come un eroe dai Guarnieri, Riccardo e Vittorio cercano di far riappacificare Lisa e Marta. Gabriella, invece, accetta di pranzare con uno dei suoi corteggiatori. Mentre il comportamento di Lisa comincia a insospettire Vittorio, Marta chiede a Roberta e Gabriella di tenere d’occhio i movimenti della Conterno. Antonio e ...

Prova la sua nuova Lamborghini al raduno delle supercar ma qualcosa va storto. La figuraccia vale 200mila euro : Fuoriprogramma durante il raduno organizzato dal concessionario di auto di lusso Hr Owen a Londra, nel quartiere di Acton. Un automobilista ha voluto Provare il suo ultimo acquisto e così si è messo alla guida della sua Lamborghini su una strada stretta e con parcheggi ai lati, edecisamente non molto adatta a particolari prodezze. Dopo pochi secondi l’uomo ha perso il controllo, ha colpito un albero per poi finire con la sua supercar ...

Aggiornamento GaE 2019/22 in arrivo : i numeri delle graduatorie : Il Miur ha già inviato agli uffici scolastici territoriali la nota con le indicazioni relative alle operazioni propedeutiche all’Aggiornamento delle Gae (graduatoriead esaurimento) per il triennio 2019/22. Nelle indicazioni si parla anche del depennamento dei diplomati magistrale per effetto delle sentenze di merito che negano l’inserimento in queste graduatorie. Si può chiedere trasferimento in GaE esaurite? Non è ancora chiaro se sia possibile ...

Qualificazioni Europei 2020 - risultati delle partite del secondo turno : ...sicuro i tre punti per le Aquile nel gruppo H! - di luca.cassia 43 minuti fa POKER DELLA FRANCIA! FRANCIA-ISLANDA 4-0 82' - C'è anche la firma di Griezmann nel rotondo successo dei campioni del mondo ...

Bolzano. Attività estate 2019 : la panoramica delle offerte : Dall’informatica alle lingue, dalla danza alla musica, dallo sport alla creatività. Dalle avventure in mezzo alla natura ai viaggi e