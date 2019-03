Fuga dalla Brexit : Satispay va in Lussemburgo e prepara l’espansione in Europa : Un pagamento con telefonino via Satispay Anche il settore del fintech fa i conti con le possibili ripercussioni di una Brexit senza condizioni concordate. La società Satispay Europe Sa, controllata della piattaforma italiana di mobile payment Satispay spa, si sposta da Londra e ottiene in Lussemburgo l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica (Imel). Fino ad oggi, il servizio di pagamento digitale nato in Italia nel 2013 ha ...

Brexit : studenti italiani in Fuga dalla City : Perdendo il primato di centro nevralgico degli affari europei, diventa incerto anche il futuro dell'economia inglese, e quindi diventano meno le probabilità di trovare un'occupazione a Londra e ...

«La mia Fuga dalla comunità ultra ortodossa (che si è tenuta i miei figli)» : Il mondo esterno, per la comunità degli Skver, una delle sette chassidiche più estreme degli Stati Uniti, è il male. Da evitare con tutte le forze, da ignorare: sono banditi i libri, la radio, il giornale e, peggio ancora, Internet. Sono tabù da cui tenersi alla larga, tentazioni peccaminose che non possono che condurre sulla cattiva strada. Shulem Deen faceva parte di quella comunità, alle porte di New York: non l’aveva scelta, ma ci era nato, ...

Brexit - mille miliardi di sterline in Fuga dalla City all’Europa : Mentre il Parlamento e il governo inglese non riescono a decidere quando e come uscire dall’Unione Europea a 8 giorni dalla scadenza cruciale del 29 marzo, l’ultimo Financial Brexit Tracker di EY mette in guardia sui rischi della Brexit per la City di Londra, stimando in oltre mille miliardi di sterline il valore degli asset che potrebbero essere spostati dalla capitale inglese e 7mila posti di lavoro persi...

Barbara d'Urso - Fuga dalla tv e shopping sfrenato : fa il pieno di scarpe nella boutique con l'amica : Un po? di relax lontano dai set televisivi per Barbara d?Urso. La conduttrice infatti è impegnatissima sul piccolo schermo dove ieri sera ha esordito in prima serata con...

Barbara d'Urso in Fuga dalla tv - fa il pieno di scarpe nella boutique con l'amica : Un po? di relax lontano dai set televisivi per Barbara d?Urso. La conduttrice infatti è impegnatissima sul piccolo schermo dove ieri sera ha esordito in prima serata con...

Fuga dalla recessione? : Una crisi di Governo non è mai una novità in Italia. Quasi rappresenta la continuità nell'instabilità tra prima, seconda e terza Repubblica. Forse non importa nemmeno se alla fine ci sia, perché prima o poi arriva, ineluttabile. Ma oggi, nel 2019, rappresenta una Fuga dalla realtà, anzi meglio, dalla recessione. Un abbandono della nave prima della tempesta. Piuttosto che affrontare la scalata ...

Quota 100 - Fuga dalla scuola : a settembre serviranno 140mila docenti : Se non è un esodo poco ci manca. Sono oltre 31mila i docenti che, tra vecchie e nuove regole, hanno chiesto di lasciare il lavoro. Seimila in più del 2018/2019. Se tutte le domande venissero accolte, a settembre ci sarebbero, secondo primi conteggi sindacali, circa 140mila cattedre da assegnare...

Pamela Mastropietro - indagati per violenza sessuale i due uomini incontrati dopo la Fuga dalla comunità Pars : Due persone indagate per violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro. È la novità emersa durante la seconda udienza in Corte d’Assise del processo a carico di Innocent Oseghale, accusato di avere ucciso la ragazza e di averne fatto a pezzi il corpo. Presso la Procura della Repubblica di Macerata, infatti, è pendente una querela contro i due automobilisti incontrati da Pamela Mastropietro dopo che si era allontanata dalla comunità Pars ...

Serotonina - romanzo sul presente occidentale diviso in classi. Tra sesso - Fuga dalla civiltà - e rivolte armate Michel Houellebecq ha ancora tanto da dire : Secondo un grande scrittore italiano in veste di critico letterario, Michel Houellebecq “non ha più niente da dire”. Ohibò, sul serio? Improvvisamente il nastro nichilista in prima persona dell’autore de Le particelle elementari ha smesso di scorrere cinico ed inesorabile? E perché mai? State tranquilli, è un falso allarme. Serotonina (La Nave di Teseo) è una variazione/vertigine sul tema terribilmente aggiornata al contemporaneo, ...

Sergio Perroni e la storia di Pulce - ribelle in Fuga dalla noia L'incipit : Come faccia la piccola Pulce a sapere quale sia in ogni situazione la cosa giusta da fare lo svelano le note a piè di pagina, che strizzano l'occhio al mondo degli adulti.

Fuga del pubblico dalla tv. Rai e La7 vincono - Sky pareggia - Mediaset perde : Domani arrivano su Netflix gli 8 episodi di 'Suburra 2' e su Canale 5 va in onda il secondo speciale di 'Uomini e donne' in prima serata, chiamato a fronteggiare 'Sanremo Young' su Rai1. I due fatti, apparentemente slegati, sono le due facce di una stessa medaglia: la Fuga dai teleschermi tradizionali (quasi un milione di spettatori in meno in prima serata rispetto alla scorsa stagione) verso nuove...

Fuga del pubblico dalla tv. Rai e La7 vincono - Sky pareggia - Mediaset perde : Domani arrivano su Netflix gli 8 episodi di 'Suburra 2' e su Canale 5 va in onda il secondo speciale di 'Uomini e donne' in prima serata, chiamato a fronteggiare 'Sanremo Young' su Rai1. I due fatti, apparentemente slegati, sono le due facce di una stessa medaglia: la Fuga dai teleschermi tradizionali (quasi un milione di spettatori in meno in prima serata rispetto alla scorsa stagione) verso nuove...

Svizzera - morto uno degli sciatori travolti dalla valanga. Gli amici sulla pista filmano la slavina : il boato poi la Fuga : E’ morta una delle persone che erano rimaste ferite a causa della valanga caduta sulle piste da sci a Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha fatto sapere la polizia del canton Vallese, spiegando che si tratta dello sciatore che era rimasto gravemente ferito, un francese di 34 anni. Le ricerche sono nel frattempo state interrotte, mentre non risultano dispersi o altre vittime. Un video, realizzato da uno sciatore che si trovava sulla pista, ha filmato ...