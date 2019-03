Frascati Scherma | Alessio Sarri secondo nella prova di Coppa del Mondo paralimpica

Frascati Scherma - Volpi seconda in Coppa del Mondo e Giovannelli terza nella prova Giovani : Roma – Il programma internazionale ha proposto nello scorso fine settimana un “ghiottissimo” appuntamento di Coppa del Mondo di fioretto in California, ad Anaheim, e il Frascati Scherma non si è fatto cogliere impreparato. Tra le donne la più brava di tutte è stata Alice Volpi, capace di centrare l’ennesimo podio della sua stagione: la forte atleta ha vinto nettamente tutti i suoi assalti, lasciando le briciole alle avversarie (anche la ...

Frascati Scherma : Rossini magica - è la neo campionessa europea Giovani. Garozzo primo in Cdm : Roma – Un week-end da Frascati Scherma. La società tuscolana ha portato a casa nuove grandissime soddisfazioni nel fine settimana di gare appena messo alle spalle. Si comincia da Foggia dove c’erano alte aspettative per Serena Rossini e Serena Puglia, uniche convocate tuscolane ai campionati europei Cadetti e Giovani. Le “due Serena” hanno gareggiato in questa seconda categoria e la Rossini è riuscita a salire sul gradino più alto del ...

Frascati Scherma : Tangherlini e Riccardi terzi nelle prove del circuito europeo Under 23 : Roma – Un doppio terzo posto di notevole spessore per lo sciabolatore Federico Riccardi e per la fiorettista Elena Tangherlini nelle rispettive prove del circuito europeo Under 23. Il primo, classe 1997, è stato protagonista nella tappa andata in scena a Vienna (in Austria) tornando su un podio individuale dopo il secondo posto ai campionati italiani Under 23 della passata stagione. La seconda, classe 1998, è salita sul gradino più basso ...

Frascati Scherma : per Rossini e Puglia trionfo a squadre in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – Se la Nazionale assoluta di fioretto femminile è stata ribattezzata “Dream Team” per gli innumerevoli e prestigiosi successi costruiti nel corso gli anni, anche le azzurre dell’Under 20 non vogliono essere da meno e dimostrano di crescere in maniera molto promettente. Nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena nello scorso fine settimana a Modling (in Austria), due ragazze di nome Serena in forza al Frascati Scherma hanno dato ...

Frascati Scherma : Volpi trionfa nella prova di Coppa a Torino e la Palumbo “bissa” il primo podio : Roma – Alice Volpi ha trionfato nella prova di Coppa del Mondo a Torino. La forte fiorettista, che si allena da tempo alla palestra “Simoncelli” di Frascati, ha spopolato nella tappa disputata nello scorso week-end in terra piemontese. In finale la Volpi è stata attenta e concentrata nell’affrontare una fuoriclasse come Elisa Di Francisca e alla fine ha portato a casa l’oro grazie ad un convincente 15-9. «La finale contro Elisa non è stata ...

Frascati Scherma - Ottaviani vince i Giochi del Mediterraneo. Puglia e Rossini terze in Cdm U20 : Roma – Un week-end da urlo, un risultato dietro l’altro. Il Frascati Scherma è stato protagonista assoluto nello scorso fine settimana schermistico. Il giro inizia da Cagliari, dove si sono disputati i Giochi del Mediterraneo: Lorenzo Ottaviani è stato davvero superbo, centrando il primo posto individuale nella sciabola maschile Under 17 e il primo nella prova a squadre miste. Molto bello il secondo posto di Guia Di Russo nel fioretto ...