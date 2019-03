Domenica scatta l' ora estiva

Domenica In - insulto in diretta a Mara Venier : 'Come ti sei ridotta?'. Ma c'è il marito : scatta il massacro : Mara Venier è stata accusata di copiare la rivale Barbara D'Urso nel suo Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio su Rai 1. Un'accusa che non è piaciuta affatto al marito della ...

Domenica In - insulto in diretta a Mara Venier : "Come ti sei ridotta?". Ma c'è il marito : scatta il massacro : Mara Venier è stata accusata di copiare la rivale Barbara D'Urso nel suo Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio su Rai 1. Un'accusa che non è piaciuta affatto al marito della conduttrice veneta Nicola Carraro. Ma si parte dalle accuse contro Zia Mara: "Ora non solo la Venier copia gl

Domenica 31 marzo 2019 scatta l’ora legale : Alle 2 del mattino di Domenica 31 marzo 2019 bisognerà spostare in avanti le lancette degli orologi di un’ora, passando

Scattano nuovi aumenti Vodafone da Domenica 17 febbraio : dritte per i nuovi clienti : Bisogna prendere in considerazione nuovi aumenti Vodafone a partire da domenica 17 febbraio. Per una volta, a differenza di quanto riportato nella giornata di ieri, non possiamo parlare di vere e proprie rimodulazioni, stando a ciò che ho avuto modo di raccogliere questo sabato, ma l'argomento merita altrettanta attenzione rispetto alle classiche modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Proviamo dunque a capirci qualcosina di più, ...

Domenica In - scatta la polemica dopo la frase sugli autistici di Rosita Celentano : Rosita Celentano, dopo aver partecipato a Domenica In, è finita nella bufera mediatica per una sua uscita decisamente fuori luogo. La figlia del "molleggiato", ospite di Mara Venier, a pochi giorni dall'inizio della 69^ edizione del Festival di Sanremo si è soffermata sulla sua esperienza sul palco dell'Ariston nel lontano 1989. In quell'occasione, la Celentano presentò la manifestazione musicale insieme a Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola ...