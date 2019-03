BUS INCENDIATO | 12ENNE DIO TI AMO Chi vive fino in fondo trova l' Amico più

Auto BUS INCENDIATO Milano - avvocato autista : no ricorso per carcere Sy - : "Non lo ritengo opportuno", dice il legale dopo che il gip ha confermato la prigione per l'uomo che ha sequestrato e incendiato un bus con 51 ragazzi. Ha aggiunto: l'istanza per perizia psichiatrica ...

AutoBUS INCENDIATO Milano - avvocato autista : no ricorso per carcere Sy : Autobus incendiato Milano, avvocato autista: no ricorso per carcere Sy “Non lo ritengo opportuno”, dice il legale dopo che il gip ha confermato la prigione per l’uomo che ha sequestrato e incendiato un bus con 51 ragazzi. Ha aggiunto: l'istanza per perizia psichiatrica non sarà presentata a breve. Domani incontro tra studenti e ...