Trerotola: "Vince Bardi? Mi congratulo"

"Se ha vintomicon lui": Così Carlo, candidato del centrosinistra,risponde ai cronisti che, a Potenza, gli comunicavano i dati tendenziali secondo cui il vincitore delle regionali in Basilicata è il suo rivale di centrodestra, Vito. "Non so che altro dire -diceè stata una bella esperienza". Alla domanda se resterà in politica: "Farò opposizione, lo devo ai cittadini, non è che posso dire 'ho perso, vi saluto'" afferma.(Di lunedì 25 marzo 2019)