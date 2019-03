Riforma sul copyright | Wikipedia oscurata per protesta

Attentato Nuova Zelanda - dopo la strage una stretta sulle armi : “Riforma entro 10 giorni” : dopo la strage di Christchurch costata la vita a 50 persone il primo ministro della Nuova Zelanda ha annunciato che entro 10 giorni arriverà una riforma della legge sulla vendita delle armi. Intanto, mentre l’Isis minaccia vendetta, il killer Brenton Tarrant ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo davanti ai giudici.Continua a leggere

Tennis - possibile vento di cambiamenti sulla Fed Cup. Allo studio una Riforma simile a quella della Coppa Davis : Dopo la Coppa Davis, l’ITF avrebbe intenzione di riformare completamente anche la Fed Cup, che ne è la controparte femminile. Sarebbe Allo studio, infatti, una riforma di stampo molto simile a quella che da quest’anno ha modificato il format dell’evento Tennistico maschile a squadre più famoso. Il progetto, in particolare, sarebbe quello di creare delle finali in sede unica a 12 squadre, con turno preliminare a febbraio nel ...

A chi giova questa Riforma sulla legittima difesa? : La riforma della legittima difesa è al centro dell'agenda politica e del dibattito pubblico, essendo prevista per oggi la votazione del testo alla Camera e l'invio al Senato per la lettura definitiva.A preparare sul piano mediatico e sul terreno della propaganda il ritorno alla Camera del testo di legge, dopo la sospensione, è stata della visita del ministro dell'Interno presso il carcere di Piacenza, dove si è recato per ...

Riforma pensioni - Quota 100 : decretone alla Camera - in arrivo modifiche sul Tfs statali : E' passato all'esame alla Camera il maxi decreto unico che contiene interventi in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Dopo il via libera ottenuto da Palazzo Madama, il testo dovrà ricevere l'ok dalla Camera per la conversione in legge definitiva che dovrà avvenire entro il 29 marzo, ovvero, dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del decretone. Il Senato approva il decretone Sono ancora tanti i nodi da sciogliere ...

Amazon non pagherà nulla di tasse per il 2018. È polemica sulla Riforma fiscale di Trump : ..., chiamandolo "Jeff Bozo" e minacciandolo di far partire una procedura antitrust, da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio valutato ...

Amazon non paga tasse sui profitti record del 2018 : è polemica sulla Riforma fiscale di Trump : Non solo Jeff Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo e il suo impero sta per estendersi con una nuova sede in Virginia , erano due ma, causa proteste da parte di autorità locali, ha dovuto ...

Primo via libera della Camera alla Riforma costituzionale sul referendum : Sì dell'Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di referendum. Il testo, approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti, ora passa al Senato.A favore della riforma hanno votato M5S e Lega, contro Pd, FI, minoranze linguistiche, mentre Leu e Fdi si sono astenuti. Dopo che il presidente Roberto Fico ha proclamato l'approvazione, tutti i deputati di M5s hanno lungamente applaudito e alcuni di essi si ...

L’Italia vota contro la Riforma sul copyright : “La direttiva mette a rischio i diritti dei cittadini” : L’Italia ribadisce il suo «no» alla riforma europea del copyright. Il governo ha votato contro il testo approvato la scorsa settimana dal tavolo negoziale tra le tre istituzioni Ue. Ma non è bastato, visto che la proposta ha ottenuto la maggioranza al Coreper, l’organismo che riunisce i rappresentanti permanenti dei 28 governi....

Lega Pro - Ghirelli sul caso Pro Piacenza : "Bisogna Riformare il sistema calcio" : Lo scandalo della sfida di Lega Pro vinta dal Cuneo 20-0 contro la Pro Piacenza scesa in campo con sette ragazzini per evitare l'esclusione dal campionato continua a far discutere. "L'autoriforma di ...

Autonomia : D'Incà (M5S) - 'basta bugie e false notizie sul movimento - la Riforma si farà' (2) : (AdnKronos) - “Trovo invece sconcertante che in questo ore vengano fatti uscire falsi dossier sul movimento 5 Stelle – commenta il parlamentare veneto – Note che non si sa da dove provengano e fatte solo per provocare rotture nel Governo”. “Con riferimento poi ad alcuni parlamentari del movimento 5

Autonomia : D'Incà (M5S) - 'basta bugie e false notizie sul movimento - la Riforma si farà' : Belluno, 15 feb. (AdnKronos) - "Troppe false notizie sul movimento 5 Stelle. Il procedimento sull’Autonomia sta proseguendo, prima con la bozza in Consiglio dei Ministri, poi con il testo finale che arriverà davanti alle assemblee parlamentari che avranno il diritto di esprimere il proprio parere".

Legge sul copyright - cosa cambia se passa la Riforma : Wikipedia è salva, le anteprime degli articoli molto meno, via libera a meme e parodie anche se rimangono molti dubbi sui controlli preventivi e su chi non debba effettuarli: radiografia all’accordo raggiunto dalle istituzioni Ue sul diritto d’autore

Riforma copyright Ue - dai filtri ai link sul web : cosa prevede - : Il testo ha l'obiettivo di far riconoscere e pagare il lavoro dei creatori dei contenuti ai giganti come Google, Facebook e YouTube. E' battaglia tra i sostenitori della libertà assoluta su internet ...

Legge sul copyright - cosa cambia se passa la Riforma : Wikipedia è salva, le anteprime degli articoli molto meno, via libera a meme e parodie anche se rimangono molti dubbi sui controlli preventivi e su chi non debba effettuarli: radiografia all’accordo raggiunto dalle istituzioni Ue sul diritto d’autore