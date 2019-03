Rami : 'Voglio la cittadinanza'. Ma Salvini : 'Ad oggi nessun elemento' : 'Il momento più brutto è stato quando quell'uomo mi è passato accanto con il coltello in mano e mi guardava con gli occhi sbarrati. Non ho avuto paura, perché pensavo di essere già morto', così Rami ...

Rami risponde a Salvini : 'Voglio essere italiano - se tutti lo ringraziano è merito mio' : Quando il bus nel quale viaggiava con la sua classe di seconda media è stato sequestrato dall'autista, Rami si è distinto per il suo comportamento eroico, che è stato determinante per salvare i suoi piccoli compagni di scuola. Oggi il ragazzo dice la sua sulle polemiche nate dalla proposta di dargli la cittadinanza italiana e sulle dichiarazioni in merito di Matteo Salvini. Il piccolo eroe Rami risponde a Salvini Rami Shehata, di soli 13 anni, è ...

Dybala manda un vocale a Rami - il bambino eroe del bus di San Donato Milanese : “vieni allo Stadium - voglio conoscerti” : Paulo Dybala ha mandato un messaggio a Rami, il bambino eroe del bus incendiato a San Donato Milanese: la stella della Juventus ha invitato il suo giovane fan allo Stadium Nei giorni scorsi, Rami Shehata è diventato un vero e proprio eroe. Il giovane studente ha contribuito, insieme alle forze dell’ordine, a sventare l’incendio del bus di San Donato Milanese, salvando la vita delle 50 persone (gran parte bambini) presenti a ...

Lucia BRamieri a Pomeriggio 5 : "Gianluca Mastelli? Voglio difendere il nostro amore" (video) : Barbara D'Urso, stamattina, ha ricevuto una mail che potrebbe mettere a repentaglio il rapporto d'amore tra Lucia Bramieri ed il fidanzato Gianluca Mastelli.prosegui la letturaLucia Bramieri a Pomeriggio 5: "Gianluca Mastelli? Voglio difendere il nostro amore" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2019 18:31.