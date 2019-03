Rami | Di Maio spiazza Salvini | «Subito la cittadinanza | Conte d' accordo con me»

Bus incendiato - Di Maio : 'Basta girarci intorno - ora la cittadinanza a Rami' : "Diamo la cittadinanza a Rami senza girarci intorno". A dichiararlo, a sorpresa, è il vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro del Lavoro, con un post su Facebook, ha spiegato che si augura che il "ragazzino eroe" (che ha sventato il piano criminale di Ousseynou Sy), possa ottenere al più presto la cittadinanza italiana. Anche il premier Giuseppe Conte si è detto d'accordo, mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini, più cauto, ha ribadito che ...

Bus incendiato a Milano - Viminale pronto a dare cittadinanza a Rami. Di Maio : “Ha rischiato la sua vita per i compagni” : Il governo ha deciso di concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali aRami Shehata, il ragazzino-eroe che per primo mercoledì è riuscito a dare l’allarme e avvertire i carabinieri di quanto stava accadendo a bordo del bus dirottato e poi incendiato dall’autista Sy sulla Paullese. Una decisione che era stata sollecitata in mattinata dal vicepremier Luigi Di Maio e che ha trovato il plauso anche del ministro ...

"Abbiamo paRamilitari pronti al golpe" : il video dei gilet gialli che imbarazza Di Maio : L'incontro di qualche settimana fa con alcuni leader dei gilet gialli creerà nuovi grattacapi al M5s. Un video "rubato" di...

"Con noi i paRamilitari pronti a far cadere il Governo". Così Christophe Chalençon - il gilet giallo incontrato da Di Maio e Di Battista : Christophe Chalençon è uno dei leader dei gilet gialli. incontrato da Di Maio e Di Battista in Francia, quando le due anime del Movimento 5 stelle andarono a portare il proprio sostegno al movimento francese, Intervistato da Piazzapulita minaccia, in un fuori onda, una vera e propria guerra civile. "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il Governo. Oggi è tutto calmo ma ...

Luigi Di Maio - VerdeRami svela il suo gioco sporco : "Per questo appena potrà - Salvini staccherà la spina" : "Se noi pensiamo che Palazzo Chigi sostiene che quello compiuto da Matteo Salvini, per cui rischia di andare a processo, è un atto di governo, come fa a non esserci subito la solidarietà di governo, perché non si dice: no non si processa un atto di governo?". Francesco Verderami, ospite di Serena Bo